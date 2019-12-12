Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем конституции
12 декабря 2019 10:16
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Дорогие земляки!
Примите мои поздравления с Днем Конституции Российской Федерации!
Принятая референдумом 12 декабря 1993 года, Конституция вот уже более четверти века является фундаментом политической, экономической и правовой системы России. За это время наша страна прошла большой путь становления и развития демократических институтов, формирования законодательных норм, которыми мы руководствуемся ежедневно в своей профессиональной деятельности и частной жизни.
И сегодня Конституция Российской Федерации служит прочной основой нашего движения вперед, залогом успешной реализации инициированных нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным приоритетных национальных проектов, стратегии прорывного развития России.
Большое значение для укрепления конституционного порядка, опережающего развития экономики, обеспечения социального благополучия граждан имеет проведение судебной реформы, в рамках которой в Самаре открыт Шестой кассационный суд общей юрисдикции. К его компетенции отнесен пересмотр решений, принятых нижестоящими судебными инстанциями, в том числе республиканскими, краевыми и областными судами, что позволит повысить доверие людей к судебной системе в целом, сделать правосудие более независимым, объективным и справедливым.
Уверен, что тесное взаимодействие всех уровней власти с гражданскими институтами, активная жизненная позиция каждого из нас, неравнодушие к проявлениям беззакония и в дальнейшем будут способствовать надежной защите конституционных прав и свобод, обеспечению спокойной и благополучной жизни наших земляков.
Дорогие земляки! От всей души желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья, оптимизма, благополучия и успехов в созидательном труде на благо Самарской области, на благо нашего Отечества!
Губернатор Самарской области Д.И.Азаров
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