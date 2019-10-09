40% россиян практически никогда не испытывают стресс
9 октября 2019 09:28
94
8% россиян постоянно испытывают стресс. Эта цифра увеличилась на 5% за последние 10 лет, – свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Он был проведен ко Всемирному дню психического здоровья, который отмечается ежегодно 10 октября.
При этом на 11% увеличилась доля россиян, заявляющих, что стрессовые ситуации в их жизни практически никогда не случаются или случаются редко – таких было 29% в 2010 году, сейчас стало 40%.
Чаще со стрессами сталкиваются женщины или молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Бороться со стрессом россияне стараются с помощью самоуспокоения, использования успокоительных средств, занятий спортом или сменой обстановки.
Каждый 20 опрошенный пьет алкоголь, погружается в работу или обсуждает ситуации с близкими. К профессиональному психологу обращались только 12% респондентов, – передает ТАСС.
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
9 октября 2019 12:51
Об этом сообщает реготделение "Единой России". Социум
55
9 октября 2019 12:21
В новых яслях созданы все условия, соответствующие требованиям безопасности. Социум
57
9 октября 2019 12:05
Законопроект рассмотрели и одобрили на заседании Правительства России 2 октября. Социум
74
Здравоохранение
8 октября 2019 20:12
Также Михаил Ратманов посетил поликлинику, где ознакомился с работой передвижного рентген аппарата, которого ранее в учреждении не было. Здравоохранение
259
8 октября 2019 16:00
В которой примут эксперты федерального уровня и ведущие специалисты Приволжского Федерального округа. Здравоохранение
318
8 октября 2019 11:34
Специалисты Самарского онкологического диспансера ответят на вопросы. Здравоохранение
178
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14520
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14448
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14468
Туризм
9 октября 2019 13:08
Бали является настоящей жемчужиной Индонезии, остров окутан теплыми водами Индийского океана, имеет богатую тропическую природу и все возможности для... Туризм
11
8 октября 2019 13:28
Планируется, что рейсы будут происходить дважды в неделю. Туризм
506
7 октября 2019 18:42Квартиры в новостройках – предложения в Севастополе
Для тех, кто решил купить квартиру, стоит выбор между вторичным жильем либо квартирами в новостройках. Туризм
35
Образование
9 октября 2019 10:47
Стипендии они получат за достижения в учебной и научной деятельности. Образование
75
7 октября 2019 13:57
В этом году озвученная тематика: "Сильная экономика - процветающая Россия". Образование
331
7 октября 2019 11:48
Принять участие в ней может любой желающий. Образование
201
Культура
8 октября 2019 19:03
«Фестиваль «Рожденные в сердце России» стал составной частью национального проекта «Культура», в рамках которого особое внимание уделяется... Культура
280
8 октября 2019 18:53
Это уже второй в рамках нацпроекта «Культура» виртуальный концертный зал в регионе. Первый открылся в сентябре в Чапаевске. Культура
330
7 октября 2019 13:48
Труппа взяла несколько наград. Культура
293
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15205
Мода
25 сентября 2019 11:26
Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
112
10 сентября 2019 23:48Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека. Мода
194
4 сентября 2019 19:18Как продать кожаные и меховые изделия
Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени. Мода
185
Видео
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
104
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
435
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
365
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
550
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
577
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
762
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
847
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1363
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
977
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1225
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1403
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
855
Мероприятия