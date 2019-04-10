В Самарском университете пройдет ряд событий, посвященных Всемирному дню авиации и космонавтики
10 апреля 2019 17:09
5
Так, музей авиации и космонавтики имени С.П. Королева с 9 по 12 апреля приглашает принять участие в мероприятиях, приуроченных к Международному дню авиации и космонавтики.
9 апреля в 15.30 откроется выставка «Главный фотограф планеты», посвященная 100-летию со дня рождения генерального конструктора ракетно-космической техники Дмитрия Ильича Козлова. На выставке будут представлены эксклюзивные фотографии конструктора и первых космических фотоаппаратов из фондов музея.
С 10 по 30 апреля будет работать выставка космических фотографий Героя России, летчика-космонавта РФ Юрия Усачева.
C 10 по 20 апреля с 16.00–17.00 ежедневно будет работать кинолекторий «Лестница в небо» - тематический кинопоказ посвященный малоизвестным страницам отечественной и мировой авиации и космонавтики.
12 апреля в 18.00 музей приглашает выпускников университета разных поколений на встречу «Yuri’s Night».
12 апреля в 9.00 состоится митинг, посвященный Дню космонавтики. Церемониальная группа СВПО “Сокол” выставит почетный караул у бюста Сергея Павловича Королева. В торжественном митинге примут участие около 400 студентов вузов Самары, их будут приветствовать врио ректора Самарского университета Владимир Богатырев, руководитель совета ветеранов университета Валентин Павлов, генерал-майор Юрий Фулей.
12 апреля в полдень к университету на Московском шоссе, 34 подъедут три автобуса, участвующих в автопробеге молодёжного совета ПАО "Кузнецов". Делегации предприятий аэрокосмического кластера региона возложат цветы к памятнику великого конструктора ракетно-космической техники.
13 апреля с 10 до 16.30 в корпусе на ул. Молодогвардейской, 151 пройдет первый форум-фестиваль по астрономии и космонавтике "СамАстро-2019". В ходе фестиваля пройдет конкурс творческих, исследовательских работ и проектов по пяти направлениям: Астрономия, Научно-популярный видеофильм и астрофотография, Научно-фантастическое произведение, Художественный перевод научной фантастики, Космонавтика. Организаторы фестиваля проведут для участников экскурсию в цифровой купольный планетарий Самарского университета. А также специалисты самарского клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгений Баранский и Сергей Аверьянов проведут мастер-класс по организации астрономических наблюдений, передает пресс-служба Самарского университета.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
10 апреля 2019 16:54
Валентина Дмитриевна лично знает семьи российских космонавтов, дружит с Валентиной Ивановной Гагариной, вдовой первого космонавта Юрия Алексеевича... Социум
38
10 апреля 2019 16:45
Особое внимание уделяется сбору зимних накоплений и расчистке прилотковой части автодорог. Социум
43
10 апреля 2019 14:58
Для социально незащищенной категорий населения предусмотрена возможность однократного возмещения затрат в виде компенсации расходов за приобретенное... Социум
85
Здравоохранение
9 апреля 2019 22:46
Им стал заведующий хирургическим торакальным отделением областной больницы, д.м.н., член Европейского торакального и Европейского респираторного обществ Армен... Здравоохранение
2449
9 апреля 2019 14:21
Специалисты диспансера окажут консультативную, организационную и методическую помощь врачам на местах. Здравоохранение
219
8 апреля 2019 13:58
Санавиация заработает с 2021 года. Здравоохранение
401
Новости медицины
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
423
14 марта 2019 06:08Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
535
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
577
Туризм
10 апреля 2019 12:22
Поездка в Крым — самый бюджетный вариант, выяснили эксперты. Туризм
100
7 апреля 2019 22:42
"Местный эксклюзив" — 95 выселенных деревень. Туризм
241
7 апреля 2019 17:01
Максимальную цену (635 тысяч рублей) заплатили пассажиры за перелет бизнес-классом из Москвы в Канкун и обратно. Туризм
260
Образование
10 апреля 2019 12:26
2017 году Группа компаний «АКОМ» и вуз подписали Соглашение о сотрудничестве. Образование
102
9 апреля 2019 16:31
Преимущества получат победители и призеры олимпиад Политеха. Образование
244
9 апреля 2019 13:36
Для участия во всероссийской акции необходимо пройти регистрацию. Образование
252
Культура
10 апреля 2019 15:05
14 апреля в ДК «Тольятти» будет показана премьера нынешнего сезона – поставленный в Самарском академическом театре оперы и балета в декабре балет... Культура
91
10 апреля 2019 11:53
К каждому виртуальному тематическому комплексу будет дана подробная информация. Культура
103
10 апреля 2019 10:16
Лучшие творческие программы представят Самарскую область на всероссийском фестивале. Культура
116
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
483
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
685
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1124
Видео
8 апреля 2019 14:01
Об этом сообщили очевидцы в социальной сети. ЖКХ
460
7 апреля 2019 12:49
Горожане обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля. Происшествия
937
7 апреля 2019 10:57
Как кусок железа попал в буханку, неизвестно. Происшествия
439
4 апреля 2019 13:22
Размещена вторая партия картин. Культура
594
29 марта 2019 11:00Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В стране
377
28 марта 2019 11:46
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова. Спорт в регионе
4967
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
471
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1161
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1127
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2108
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2403
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1451
Мероприятия