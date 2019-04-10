В Самарском университете пройдет ряд событий, посвященных Всемирному дню авиации и космонавтики

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Так, музей авиации и космонавтики имени С.П. Королева с 9 по 12 апреля приглашает принять участие в мероприятиях, приуроченных к Международному дню авиации и космонавтики.9 апреля в 15.30 откроется выставка «Главный фотограф планеты», посвященная 100-летию со дня рождения генерального конструктора ракетно-космической техники Дмитрия Ильича Козлова. На выставке будут представлены эксклюзивные фотографии конструктора и первых космических фотоаппаратов из фондов музея.С 10 по 30 апреля будет работать выставка космических фотографий Героя России, летчика-космонавта РФ Юрия Усачева.C 10 по 20 апреля с 16.00–17.00 ежедневно будет работать кинолекторий «Лестница в небо» - тематический кинопоказ посвященный малоизвестным страницам отечественной и мировой авиации и космонавтики.12 апреля в 18.00 музей приглашает выпускников университета разных поколений на встречу «Yuri’s Night».12 апреля в 9.00 состоится митинг, посвященный Дню космонавтики. Церемониальная группа СВПО “Сокол” выставит почетный караул у бюста Сергея Павловича Королева. В торжественном митинге примут участие около 400 студентов вузов Самары, их будут приветствовать врио ректора Самарского университета Владимир Богатырев, руководитель совета ветеранов университета Валентин Павлов, генерал-майор Юрий Фулей.12 апреля в полдень к университету на Московском шоссе, 34 подъедут три автобуса, участвующих в автопробеге молодёжного совета ПАО "Кузнецов". Делегации предприятий аэрокосмического кластера региона возложат цветы к памятнику великого конструктора ракетно-космической техники.13 апреля с 10 до 16.30 в корпусе на ул. Молодогвардейской, 151 пройдет первый форум-фестиваль по астрономии и космонавтике "СамАстро-2019". В ходе фестиваля пройдет конкурс творческих, исследовательских работ и проектов по пяти направлениям: Астрономия, Научно-популярный видеофильм и астрофотография, Научно-фантастическое произведение, Художественный перевод научной фантастики, Космонавтика. Организаторы фестиваля проведут для участников экскурсию в цифровой купольный планетарий Самарского университета. А также специалисты самарского клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгений Баранский и Сергей Аверьянов проведут мастер-класс по организации астрономических наблюдений, передает пресс-служба Самарского университета.