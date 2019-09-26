В Самарском политехе пройдут «Борисовские чтения»

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Участниками конференции станут ученые и философы, представители технических и гуманитарных наук. Они обсудят следующие вопросы:- научное познание и этапы его исторического развития;- взаимоотношение науки и общества, науки и власти;- взаимодействие науки и метафизики;- разработка технологий включения ценностных ориентаций в научно-техническое знание;- социальные риски, связанные с научно-техническим прогрессом, актуальные вопросы формирования этики ученого;- развитие новых технологий и проектирование сценариев будущего.Программа конференции включает два направления: научно-теоретическое и историко-мемориальное. Первое будет представлено пленарным заседанием и четырьмя секциями:Альтернативные онтологии в междисциплинарных и трансдисциплинарных исследованиях.Социогуманитарные аспекты развития современного знания.Формальная и неформальная логика в трансдисциплинарных исследованиях.Проблема этической экспертизы в изменяющемся мире.Открытие и пленарное заседание конференции состоится в библиотеке Политеха по адресу: ул. Молодогвардейская, 244А, кабинет 34. Начало в 10:00.Вход – свободный для всех желающих, передает пресс-служба СамГТУ.Фото: пресс-служба СамГТУ