СамГМУ займется проведением высокотехнологичных исследований для национального биобанка
26 августа 2019 14:32
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«Национальным БиоСервисом» созданы и уже работают четыре биобанка- лаборатории: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Сочи (Адлер).
Пятая лаборатория - биобанк недавно открылась в Самаре. Для выхода лабораторий по процессингу на рабочую мощность необходимо обеспечение ее
биологическим материалом от региональных медицинских учреждений. «Нам важна бесперебойная поставка стандартизированных биоматериалов от
пациентов, так как мы работаем с большинством биотехнологических компаний в России, так и со многими зарубежными компаниями», - комментирует
руководитель проекта «Национальный БиоСервис» Виталий Пруцкий.
При создании новых лекарств, методик лечения и диагностических тестов проводятся эксперименты на животных, применяется компьютерное
моделирование, но при создании персонифицированных препаратов необходимы исследования с помощью биологических материалов – тканей и крови – человека.
Задача биобанков – обеспечить фармацевтические и медицинские компании материалом, собранным по клиническим стандартам и в соответствии с
действующим законодательством.
Сотрудничество СамГМУ и «Национального БиоСервиса» планируется в двух направлениях. Прежде всего, на базе клиник университета будет идти сбор
биоматериала от пациентов с определенными патологиями и генетическими мутациями.
«Персонализированная медицина – это завтрашний день. Людям с одинаковыми диагнозами может не подходить одна и та же схема лечения, так как гены человека с определенными заболеваниями имеют десятки вариантов, ассоциированных с различной чувствительностью больного к терапии. Мы включимся в формирование национального биобанка, так как от этого процесса зависит появление на рынке новых доступных терапевтических препаратов и средств диагностики», - комментирует и. о. ректора СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов.
Второе направление сотрудничества – проведение высокотехнологичного процессинга биопроб на базе Института экспериментальной медицины СамГМУ.
«Сотрудники нашего Института обладают компетенциями во всех современных направлениях медико-биологических исследований. Выделение и
иммунофенотипирование мононуклеаров из крови и тканей, культивирование клеток, в том числе из первичных культур, тестирование на клетках, включая
линии раковых клеток исследовательского назначения, молекулярно-генетические исследования и др. Мы сможем обеспечить полный цикл исследования: сбор биоматериала, процессирование, предварительное культивирование, генотипирование», - поясняет и. о. директора ИЭМБ, д.б.н. Лариса Лимарева.
Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ) – вуз, работающий по модели образовательного, научно-исследовательского,
технологического центра. В числе индустриальных партнеров университета – российские, зарубежные медицинские и фармацевтические компании. Ключевое направление проектов СамГМУ, в которых принимают участие ученые-медики, клиницисты, инженеры и IT-специалисты – IT-медицина, персонифицированная медицина.
ООО «Национальный БиоСервис» (НБС) выполняет роль ключевого элемента инфраструктуры биомедицинских исследований в России, глубоко
интегрированного в международную деятельность по улучшению здоровья человека и развитию персонализированной медицины. Созданная НБС модель
бизнеса уникальна не только для России — компания сочетает в своей работе ресурсы собственных лабораторий, позволяющих гарантировать высокое
качество и стандарты выполняемых работ, и привлечение партнерской сети медицинских организаций во многих российских регионах и в мире, что дает
возможность выполнять масштабные проекты. В том числе — проекты в рамках Национальной технологической инициативы и Технологического парка Сколково, передает пресс-служба СамГМУ.
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