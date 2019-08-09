На областном семинаре обсудили работу центров «Точка роста»

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В работе семинара приняли участие более 70 педагогов из всех территориальных управлений министерства образования и науки Самарской области.В новом учебном году педагогам информатики, ОБЖ и технологии 45 школ региона предстоит работать по-новому, а именно использовать в работе квадрокоптеры, 3D принтеры, шлемы виртуальной реальности. Они появились в учебных заведениях сельских районов Самарской области благодаря реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».Первого сентября в учебных заведениях сельских районов Самарской области начнут работу центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», оборудованных по последнему слову техники. В первую смену в них планируется проводить уроки в рамках основной образовательной программы, во вторую — организовать внеурочную деятельность.Чтобы получить максимальный эффект от современного оборудования порядка 60 учителей Самарской области в дни летних каникул сели за парты, прошли заочное обучение, посетили лекции в ведущих технопарках России. Для закрепления теории на практике министерство образования и науки Самарской области организовало для них практико-ориентированный семинар.«Перед преподавателями стоит сейчас очень важная задача – интеграция имеющегося опыта и инновационных подходов к образовательному процессу, – отмечает главный консультант министерства образования и науки Самарской области– Сегодня мы совместно разработали технологическую карту первого урока. На нем очень важно рассказать детям о новых возможностях. Ведь в центрах созданы все условия для развития технического творчества. В рамках национального проекта «Образование» данная работа будет продолжена, так, к 2022 году в регионе планируется открыть 160 «Точек роста».О том, что нужно менять учебные программы, грамотно подходить к созданию центров дополнительного образования говорил в ежегодном послании Губернатор Самарской области. Глава региона сделал акцент на расширении сети детских технопарков, центров цифрового развития детей, обновлении материально-технической базы, особенно в сельских школах. Выполнение поставленных Главой региона задач стало возможным благодаря национальному проекту «Образование», передает пресс-служба облправительства.