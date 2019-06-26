Депутаты предложили отменить ЕГЭ и вернуться к обычным экзаменам
26 июня 2019 01:44
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— Мы предлагаем плавно, без резких движений свести на нет этот неудачный, не оправдавший себя эксперимент. Он заточен на угадывание, а не на получение среднего образования, — заявил эсер.
По мнению авторов инициативы, обучение в школе теперь сводится к заучиванию вариантов ответов на тестовые вопросы из ЕГЭ, в результате чего снижается аналитический подход школьников к решению поставленных задач. Депутаты уверены, что необходимо вернуться к разработанной в СССР модели, доказавшей свои плюсы.
Как ранее сообщал Лайф, задания для единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) могут стать индивидуальными, а сами экзамены переведены в компьютерную форму.
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