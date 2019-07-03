Александр Хинштейн вместе с замруководителя «Росморречфлота» Андреем Тарасенко наметили этапы развития нового ВУЗа речников в Самаре
3 июля 2019 21:13
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Андрей Тарасенко, в первую свою рабочую поездку в Самару сказал: «Наша задача – вывести учебное заведение на качественно новый уровень. Необходимы не только ремонт и оснащение, но и новые подходы в подготовке кадров».
Сегодня вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов, депутат государственной Думы Александр Хинштейн, заместитель руководителя «Росморречфлота» Андрей Тарасенко провели совещание, на котором подробно обсудили вопросы капитального ремонта здания бывшего речного техникума на улице Молодогвардейской, 62, а также передачи филиалу «Волжского Госуниверситета водного транспорта» здания под создание в нем нового учебного корпуса. Здание, по мнению участников совещания, должно быть подготовлено к 1 сентября, к новому учебному году и именно в новом корпусе должно начаться обучение ребят — первокурсников.
Андрей Тарасенко приехал в регион с рабочим настроением: «Росморречфлот» готов участвовать, в том числе и финансово, над созданием нового учебного заведения, оснастить его материально-техническую базу и создать комфортные условия для обучения. Андрей Тарасенко сказал: «Вместе с вами мы создадим хорошую базу по подготовке новых, современных российских кадров».
Александр Хинштейн обозначил основные вопросы совещания: «Сегодня нам предстоит четко поставить задачи и наметить этапы капитального ремонта старого здания речного техникума, передачи ему нового корпуса на улице Неверова, ремонта студенческого общежития, а также ускорить вопрос приобретения лицензии для филиала как высшего учебного заведения. Целесообразность развития и придания нового импульса этому уникальному учебному заведению – не стоит. Сегодня – и это в наших силах – мы зафиксируем сроки работ, ответственных и этапы завершения всех работ».
После совещания депутат государственной Думы РФ Александр Хинштейн и заместитель руководителя «Росморречфлота» отправились к самарским речникам на торжественное мероприятие – вручать дипломы об окончании техникума и поделится хорошими новостями с ребятами и преподавательским составом будущего института.
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