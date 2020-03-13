Студенты-нефтехимики из Самары завоевали путевку в финал инженерного чемпионата «CASE-IN»

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Команда будущих специалистов нефтехимической промышленности из Самарского государственного технического университета вышла в финал VIII Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Самарцы успешно представили свой вуз, приняв участие в отборочном этапе «CASE-IN» в Воронежском государственном университете инженерных технологий.Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» − международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди студентов, школьников и молодых специалистов. Цель чемпионата − популяризация инженерно-технического образования и привлечение наиболее перспективных молодых специалистов в топливно-энергетический и минерально-сырьевой комплексы.Команда «Выходцы из Струковского», представляющая Самарский государственный технический университет, стала серебряным призером отборочного этапа Студенческой лиги «CASE-IN» по направлению «Нефтехимия». Чтобы защитить свое решение, ребятам пришлось отправиться в Воронежский государственный университет инженерных технологий.В ходе отборочного этапа команда представила технологическое решение для нефтехимической промышленности. Всего за 10 дней студенты разработали проект технологической модернизации предприятия, предусмотрев создание площадки по сбору и подготовке использованной ПЭТ-упаковки и бесперебойную поставку вторичных полимеров в качестве сырья. Кейс для будущих специалистов был разработан по материалам СИБУРа, стратегического партнера направления «Нефтехимия» чемпионата «CASE-IN».Решения студентов оценили эксперты – специалисты АО «Воронежсинтезкаучук», ООО «Совтех» и представители профессорско-преподавательского состава ВГУИТ.Александра Шиябутдинова (капитан команды) и Русланбек Атажанов − опытные участники чемпионата. Осенью 2019 года студенты разработали проект создания Восточной нефтехимической компании в ТОР «Нефтехимический» в Приморском крае и предложили введение в эксплуатацию цифровых решений («Big Data», «ПоТ», цифровых двойников, а также мобильной системы ТОиР) и технологических вариантов повышения энергоэффективности производства. С этим проектом «Выходцы из Струковского» стали участниками Осеннего кубка «CASE-IN» и представляли свой вуз на финале в Москве.В новом сезоне «CASE-IN» команда будущих нефтехимиков отправится на финал в мае, где сразится с командами из других вузов России и СНГ. А победители финала чемпионата получат ценные призы, возможность принять участие во всероссийских отраслевых летних форумах, преимущества при поступлении в магистратуру и аспирантуру, а также смогут пройти практику в ведущих компаниях отрасли.Будущие специалисты нефтехимии – первые финалисты этого сезона. В самом СамГТУ пока только готовятся к отборочному этапу «CASE-IN»: 31 марта здесь будут соревноваться студенты − энергетики, нефтяники и металлурги. Лучшие команды вместе с нефтехимиками составят делегацию СамГТУ на финале в Москве.