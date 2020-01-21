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Новости /  Общество /  Образование  

В Самарской области учеников младших классов будут кормить бесплатными обедами

21 января 2020 10:50
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В Самарской области учеников младших классов будут кормить бесплатными обедами
Полная готовность предоставлять горячее питание школьникам будет обеспечена с 1 сентября 2020 года.

Региональные власти проверят готовность учебных заведений к предоставлению бесплатного питания. Об этом стало известно на заседании в правительстве Самарской области.

Первые результаты среза о технических возможностях школ появятся к 10 февраля. При этом уточнить полную картину подготовки образовательных учреждений планируют в течение двух месяцев.

— Изменения в бюджете мы должны принять в феврале, а полная готовность предоставлять горячее питание школьникам будет обеспечена с 1 сентября 2020 года. Это касается учеников с 1-го по 4-й класс, — сообщил губернатор Дмитрий Азаров.

Также федеральные власти обещали поддержать семьи с детьми от 3 до 7 лет. Выплаты составляют половину прожиточного минимума — пять с половиной тысяч рублей. Со следующего года их могут поднять до 11 тысяч рублей. Однако право на получение пособия есть не у всех, пишет 63.ру.

Фото: департамент информационной политики Самарской области



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