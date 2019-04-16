Самарский школьник трижды отправил сдавать ЕГЭ за себя другого человека
16 апреля 2019 12:05
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Вместо выпускника, находящегося на семейном обучении, ЕГЭ сдавал посторонний человек. Он написал за школьника экзамены по русскому языку, профильной математике и английскому языку, пишет Самру.ру.
"Факт подмены был обнаружен при просмотре записей с камер видеонаблюдения в ходе перепроверки соблюдения порядка проведения ЕГЭ. Материалы, свидетельствующие о данном факте, уже переданы в правоохранительные органы для дальнейшей проверки и принятия мер в отношении лиц, допустивших нарушение. В отношении сложившейся ситуации, а также действий организаторов и руководителя пункта проведения экзамена проводится служебное расследование", - сообщают в минобразования Самарской области.
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