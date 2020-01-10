СамГМУ победил в федеральном конкурсе Лидирующих исследовательских центров по развитию «сквозных» цифровых технологий

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Медицинский университет стал победителем конкурсного отбора на предоставление грантов на господдержку программ деятельности лидирующихисследовательских центров (ЛИЦ) в целях обеспечения реализации дорожных карт развития перспективных «сквозных» цифровых технологий по лоту:«Технологии виртуальной и дополненной реальности».Сумма гранта на два года составит 275 млн рублей. Всего же с учетом внебюджетного софинансирования на реализацию программы ЛИЦ будетзатрачено около 500 млн рублей.Организатором конкурса выступило министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В отборе принимали участие четыре вуза:Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, АНО ВО «Иннополис», Дальневосточный федеральный университет и Самарскийгосударственный медицинский университет.По итогам конкурса СамГМУ получит грант на реализацию программы ЛИЦ по теме «Платформенная технология виртуальной и дополненной реальности дляоценки и развития человека». На базе университета планируется разработать инфраструктурную цифровую платформу, предназначенную длясоздания решений (математических моделей, цифровых технологий, исследовательских инструментов, методических рекомендаций и продуктовдля пользователей) на основе технологий захвата движений в VR/AR, средств разработки VR/AR-контента, обеспечивающих трансформациюприоритетных отраслей экономики и социальной сферы, предназначенной для создания решений, а также ряд готовых решений для предприятий реальногосектора экономики.Ректор СамГМУ Александр Колсанов отметил, что в последние несколько лет при участии правительства, губернатора Самарской области Дмитрия Азароваи IT-компаний в регионе активно формируется новая отрасль «Информационные технологии в медицине». А медицинский университет входитв Научно-образовательный центр (НОЦ) Самарской области. Задача создать в стране 15 НОЦ мирового уровня поставлена президентом России ВладимиромПутиным. Губернатор Дмитрий Азаров поручил правительству области создать региональный центр, который работает с 3 июня 2019 года. Он призванобъединить возможности вузов, ведущих промышленных предприятий и институтов развития для разработки решений для созданиявысокотехнологичных конкурентоспособных изделий с применением новых производственных технологий.«Сегодня университет реализует целый спектр платформенных решений, - говорит ректор СамГМУ Александр Колсанов. – Это диагностические иреабилитационные системы, основанные на технологиях виртуальной и дополненной реальности, искусственного интеллекта, это образовательныепродукты для вузов и предприятий реального сектора экономики, системы трекинга для промышленности и медицины».