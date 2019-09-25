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Новости /  Общество /  Образование  

В Самарском политехе обсудят современные проблемы в области химии

25 сентября 2019 12:53
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В Самарском политехе обсудят современные проблемы в области химии
Ежегодный симпозиум опорного университета посетят ведущие ученые.
26 и 27 сентября в опорном университете пройдет симпозиум «Современные вызовы, стоящие перед химией, нефтехимией и нефтепереработкой». Организатором ежегодной встречи выступает кафедра «Химическая технология переработки нефти и газа».

Приглашенные российские и зарубежные лекторы совместно с учеными опорного университета обсудят вопросы термодинамики и катализа, поговорят о технологиях переработки возобновляемого органического сырья и аккумулирования водорода.

Программа симпозиума и темы ключевых докладов представлены здесь: https://samgtu.ru/uploads/redactor/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%2026-27.09.2019%20(1)-5d88b54b74fed.pdf

Открытие симпозиума состоится в 9.50 в аудитории №500 главного корпуса Политеха по адресу: ул. Молодогвардейская, 244.
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