Самарский зоопарк приглашает на праздник - Экологический день знаний

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Гостям зоопарка расскажут о биоразнообразии Самарской области. Познакомятс редкими видами животных, содержащимися в зоопарке – пятнистый олень, лебедь-шипун, орлан-белохвост, филин и многими другими.Для ребят и их родителей по территории зоопарка проведут увлекательный квест с ребусами, загадками, анаграммами и другими заданиями. В завершении мероприятия все участники праздника смогут погладить ручных животных, узнать интересную информацию о них и сфотографироваться с ними на веселой акции «Погладь меня».Места проведения:Самарский зоологический парк, Самарская обл, г Самара, ул Ново-Садовая, д 146Проходит:02 сентября 2019 с 14:00 до 15:30Цена: 150 - 300 руб6+