Самарский зоопарк приглашает на праздник - Экологический день знаний
2 сентября 2019 10:42
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Гостям зоопарка расскажут о биоразнообразии Самарской области. Познакомят
с редкими видами животных, содержащимися в зоопарке – пятнистый олень, лебедь-шипун, орлан-белохвост, филин и многими другими.
Для ребят и их родителей по территории зоопарка проведут увлекательный квест с ребусами, загадками, анаграммами и другими заданиями. В завершении мероприятия все участники праздника смогут погладить ручных животных, узнать интересную информацию о них и сфотографироваться с ними на веселой акции «Погладь меня».
Места проведения:
Самарский зоологический парк, Самарская обл, г Самара, ул Ново-Садовая, д 146
Проходит:
02 сентября 2019 с 14:00 до 15:30
Цена: 150 - 300 руб
6+
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