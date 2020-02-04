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Новости /  Общество /  Образование  

Российских школьников научат собирать из конструктора "глаза" наноспутников

4 февраля 2020 10:49
103
Российских школьников научат собирать из конструктора
Разработка образовательного конструктора ведется в Самаре в рамках полученного учеными гранта Фонда содействия инновациям.

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева разрабатывают для российских школьников специальный образовательный конструктор для изучения и самостоятельной сборки сверхлегкой оптической системы космических спутников. Подобные системы, отличающиеся очень компактными размерами и сверхмалым весом, как ожидается, в ближайшем будущем будут устанавливаться на наноспутниках дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

Разработка образовательного конструктора ведется в рамках полученного учеными гранта Фонда содействия инновациям при поддержке правительства и министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. В основе оптической системы - созданная в Самарском университете плоская дифракционная линза, заменяющая систему линз и зеркал современных телеобъективов.

"Это будет конструктор, состоящий из готовых элементов системы. В него войдут созданные на основе дифракционных линз объективы, различные сенсоры, камеры, к которым можно будет эти объективы присоединять, - рассказал доцент кафедры суперкомпьютеров и общей информатики Самарского университета Сергей Бибиков. - Также будут учебные материалы, специальное программное обеспечение и возможность обрабатывать получаемые изображения на наших серверах, чтобы не зависеть от слабых компьютеров в какой-нибудь школе. Весь этот комплекс позволит ребятам собрать фактически ту систему, которая может устанавливаться на наноспутники".

По словам Бибикова, этот учебный набор может применяться в кружковой работе школьников, а также на занятиях в вузах. "В процессе сборки этой системы можно проводить со школьниками различные учебные занятия, объяснять им, как создана эта оптика, в чем особенности ее применения, как на компьютере обрабатывается изображение. С этим конструктором можно объединить огромное количество образовательного контента, чтобы потом на базе конструктора проводить разные работы, эксперименты. Он может пригодиться и в вузах в качестве базы для различных учебных курсов", - отметил Бибиков.

Прототип конструктора планируется подготовить к марту 2020 года. Первыми его должны протестировать школьники - участники программы "Дежурный по планете" (эта программа объединяет технологические конкурсы и проекты для школьников и студентов в области космоса и реализуется при поддержке Госкорпорации "Роскосмос"). По итогам тестирования конструктор, в случае необходимости, будет доработан и усовершенствован, после чего можно будет начать подготовку предсерийных образцов.

Автор фото: Анастасия Короткова

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