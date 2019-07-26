Рособрнадзор установил проходные баллы по ЕГЭ
26 июля 2019 12:53
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Рособрнадзор установил минимальное количество баллов по ЕГЭ в 2020 году, которые должен набрать выпускник, чтобы получить аттестат об освоении программы среднего общего образования. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства в пятницу, 26 июля.
Минимальный порог для сдачи русского языка — 24 балла из 100 возможных, по литературе — 32, по математике профильного уровня — 27, по информатике — 40, по биологии, физике и химии — 36, по географии — 37, по истории — 32, по обществознанию — 42, по иностранным языкам (английский, французский, китайский, немецкий, испанский) — 22.
Минимальный балл по пятибалльной системе на ЕГЭ по математике базового уровня — три балла.
Для желающих поступить в высшие учебные заведения все предметы можно сдать так же, как и для получения аттестата. Исключение составляет лишь русский язык — для зачисления в институт необходимо преодолеть порог в 36 баллов, пишут "Известия".
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