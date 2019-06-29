В Самаре в СГЭУ стартовал отборочный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»

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Сегодня, 29 июня в СГЭУ стартовал отборочный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв».Конкурс проводится впервые, в рамках поручений Президента России Владимира Путина и реализации национальных проектов. Главная его цель - найти новые кадры для цифровой экономики. Конкурсантам предстоит разработать прототипы цифровых продуктов и побороться за выход в финал.Около 30 самарских команд - более 130 человек - борются за право выйти в финал "Цифрового прорыва", который состоится 20-22 сентября в Казани, сообщает Департамент информационной политики региона.