150 сельских школьников Самарской области познакомились с виртуальной реальностью

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В конце сентября в поселке Комсомольский Самарской области прошёл фестиваль инновационно-технического творчества «Точка доступа», в нем приняло участие 150 учеников из общеобразовательных школ Кинельского района.Знакомство сельских школьников с техническим творчеством и популяризация современных цифровых технологий в местной среде стало главной целью Фестиваля, который был организован проектной командой «ТехноЛекториум».Робототехника, 3D-моделирование, работа с квадрокоптерами, дизайн и фотография – это лишь малая часть направлений, с которыми школьники смогли познакомиться на Фестивале. На нем было представлено 12 интерактивных площадок: «Занимательная химия», «Умное поле», «Цифровая корова», «Аэроквантум», «VR-квантум», «ИТ-квантум», «Космоквантум» и «Робоквантум» и другие необычные для сельского ребенка названия привлекли своё внимание 150 учеников сельских школ.Участие в фестивале подарило школьникам возможность открыть для себя новые интересы. Дети смогли самостоятельно прикоснуться к современным технологиям: полетать на квадрокоптере, смоделировать свою идеальную комнату или школьный кабинет в программе 3D-моделирования, погрузиться в мир виртуальной реальности или почувствовать себя настоящим программистом.Идея создания фестиваля уходит глубоко в личную историю руководителя проекта, студентки 4 курса Ксении Желовниковой: «Мой младший брат интересовался всем, что связано с техникой и мечтал ходить на тематические секции, но, к сожалению, в поселке ничего подобного не было. Вместе с командой моих друзей - выпускников и студентов технических вузов, мы приняли участие в Федеральном проекте РСМ «Пространство развития», где нам и пришла идея организовать фестиваль инновационно-технического творчества. Мы хотели рассказать и показать детям из сел то, что так популярно сейчас во всем мире. Для сельских детей подобные мероприятия особенно важны – они также как и городские дети должны расширять свой кругозор».Стоит отметить, что проект был реализован без какой-либо грантовой помощи – все экспонаты были собраны организаторами по теории шести рукопожатий, а так же была задействована личная техника. За два дня фестиваля был проведен опрос, который показал, что 90% школьников изъявили желание проведения фестиваля инновационно-технического творчества «Точка доступа» - ежегодно. В этой связи организаторы проекта отметили, что реализация проекта будет продолжена в дальнейшем. Кроме того, в него будут внесены изменения, которые сделают проект ещё более полезным и комфортным – в будущем году планируется организация экскурсий в вузы и на предприятия для школьников, с целью профориентации. Главным новшеством, в рамках программы Фестиваля, в 2020 году, станет проведение конкурса для школ с целью розыгрыша технического оборудования, для реализации которого организаторы уже начали поиск инвесторов и спонсоров.Фестиваль инновационно-технического творчества «Точка доступа» реализован при поддержке администрации Кинельского района, команды детского технопарка «Кванториум63», Самарского университета имени академика С.П. Королева, Самарского государственного технического университета и Самарского государственного аграрного университета и молодежного правительства Самарской области.Напомним, проект «Пространство развития» направлен на вовлечение молодежи в социальное развитие территорий малых городов и поселений через создание проектных команд. Впервые проект был реализован Российским Союзом Молодежи в 2018 году. Общее количество благополучателей реализованных проектов превысило 77 000 человек самых разных целевых аудиторий, сообщает пресс-служба проекта.