ОАО «РЖД» открыло региональную инновационную площадку в Самаре

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Сегодня в Самаре состоялось открытие региональной инновационной площадки «Трансфер инноваций». В торжественном мероприятии приняли участие заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «РЖД» Сергей Кобзев, начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, представители органов власти, бизнеса и учебных заведений Самарской области.

Работа по формированию сети инновационных центров ведется ОАО «РЖД» в рамках выполнения майского указа президента РФ. Задача площадок – создать точки притяжения инновационной активности и испытательные полигоны для востребованных в компании внешних инновационных решений.

В рамках торжественной церемонии была организована виртуальная выставка проектов. На сегодняшний день 9 проектов получили грант на разработку инновационного прототипа и проходят испытания на инфраструктуре железной дороги. Результаты испытаний будут получены в I квартале 2021 года.

Во время мероприятия было подписано несколько соглашений, в том числе соглашение между Куйбышевской железной дорогой и Поволжским банком ПАО Сбербанк о развитии перспективных направлений сотрудничества в сфере организации инновационной деятельности, направленной на внедрение инновационных разработок в производство и эксплуатацию отечественного железнодорожного транспорта, передает пресс-служба КбшЖД.

Фото: пресс-служба КбшЖД