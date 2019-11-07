Яндекс запустил робота-курьера. Он развозит почту, но это только начало
7 ноября 2019 23:54
88
"Первые несколько роботов уже пробуют себя в деле. Они возят документы от дверей штаб-квартиры Яндекса до автобуса, который доставляет их в другие офисы компании в Москве. Робот передвигается совершенно самостоятельно, но на этапе испытаний за ним дистанционно присматривает оператор", - Яндекс.
Гаджет передвигается на шести колёсах, а его высота достигает 50 см. Во время движения активируется белая светодиодная лента. По прибытии она загорается зелёным.
Компания планирует в будущем использовать робота для доставки Яндекс.Еды и заказов с площадки Беру. Товары помещаются в верхнюю крышку, которую можно открыть только через приложение.
После завершения тестирования Яндекс хочет предложить свою разработку и другим компаниям. Например, логистическим.
Фото: iphones.ru
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