Компания «Лукойл» направит средства на развитие социальной сферы Самарской области

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В четверг, 6 июня, в рамках 23-го Петербургского международного экономического форума губернатор Самарской областии Президент ПАО «ЛУКОЙЛ»подписали дополнительное соглашение о социально-экономическом сотрудничестве.Документ является продолжением давних партнерских отношений компании и Самарской области и определяет ряд мероприятий по развитию минерально-сырьевой базы, топливно-энергетического сектора и социальной инфраструктуры на территории Самарской области.«Я рад тому, что партнерство между компанией «Лукойл» и Самарской областью успешно развивается. Мы ставим новые задачи и берем новые горизонты развития, – отметил Дмитрий Азаров. – Очень важно, что компания в регионах своего присутствия ведет большую работу по социальной поддержке территорий. И вот это социальное партнерство с компанией «Лукойл», которое работает уже на протяжении ряда лет, выполняется абсолютно точно, педантично». Это касается как крупных городов, таких, как, например, Самара, так и небольших населенных пунктов.В соглашении речь идет о безвозмездном выделении дочерним общество компании АО «РИТЭК» средств в размере 235 млн рублей на социально-значимые проекты в 2019 году. Самую значительная сумма – 175,35 млн рублей – пойдет на реализацию муниципальных и региональных социальных проектов путем перечисления данных финансовых средств в Благотворительный фонд содействия социальному развитию Самарской области «Содействие». Также средства пойдут финансирование проектирования и строительства пристроя к зданию Самарского медико-технического лицея (44,65 млн рублей), а 15 млн рублей направят на финансирование победителей конкурса социальных и культурных проектов «Лукойла» в Самарской области.«Я уверен, дополнительные средства, которые в текущем году будут направлены на ремонт общественных пространств, домов культуры, спортивных сооружений, создадут должную атмосферу в Самарской области и в трудовых коллективах компании «Лукойл», – подчеркнул Дмитрий Азаров.Напомним, между правительством региона и «Лукойлом» действует долгосрочное соглашение о сотрудничестве. ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» ежегодно направляет финансовые средства на социально-экономическое развитие муниципальных образований Самарской области, на территории которых компания осуществляет добычу нефти, и на реализацию региональных спортивных и культурных проектов.В свою очередь Правительством региона систематически оказывается содействие ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта». Это позволило по итогам прошлого года увеличить объем добычи нефти в Самарской области до 2 миллионов тонн. Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» отметил, что компания является надежным партнером по топливному рынку – активно развивает розничный бизнес на территории области. «Данное соглашение направлено на участие в социальном развитии региона. Поддержка, которую мы оказываем, особенно малым городам Самарской области, дает возможность улучшить качество жизни. Еще раз спасибо, Дмитрий Игоревич, вам, за то конструктивное отношение к нашим идеям. Ваша поддержка дает уверенность, что тот инвестиционный климат, который создан в Самарской области, будет только развиваться», – сказал Вагит Алекперов, передает пресс-службе облправительства.