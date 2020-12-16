Энергетики успешно завершили первый этап создания условий для развития Волжского района

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Самарская сетевая компания успешно завершила первый этап реализации проекта по энергоснабжению перспективной застройки Волжского района Самарской области.

Построена и готова к работе подстанция 110/10 кВ. На новом энергообъекте, расположенном недалеко от микрорайона Южный город, установлены два трансформатора мощностью 63 тысячи кВА каждый, которые в будущем смогут обеспечить электроэнергией город с населением до 100 тысяч человек, а также социально значимые объекты и небольшие промышленные предприятия. Помимо трансформаторов на подстанции установлено самое современное отечественное оборудование с микропроцессорной защитой.

В настоящее время идет второй этап проекта – прокладка кабельных линий 110 кВ для подключения нового энергообъекта к трансформаторной подстанции «Новокуйбышевская» 220/110/10 кВ. Общая протяженность трассы составит около 11 км. В железобетонные лотки укладывают две линии по три нитки кабеля каждая. Такая технология строительства и материал изоляции жил, выполненный из шитого полиэтилена, используются для обеспечения работоспособности кабельных линий в горизонте 25-35 лет. Это особенно важно, так как микрорайон Южный город является территорией перспективного развития и активно застраивается жилыми домами и инфраструктурными объектами – школами, детскими садами, поликлиниками, спортивными комплексами. Кроме того, от новой подстанции планируется осуществлять питание строящихся предприятий индустриального парка «Преображенка».

«Этот проект имеет не только большое значение для развития Волжского района, но и является значимой вехой для Самарской сетевой компании в год 15-летия нашего коллектива. Это первая подстанция такого класса напряжения, которую строит наша компания в соответствии с инвестиционной программой, согласованной с правительством Самарской области», - отметил генеральный директор АО «Самарская сетевая компания» Виль Сабирович Мухаметшин.