АвтоВАЗ начал предсерийный выпуск обновленной модели Lada Largus

212

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ приступил к предсерийному производству обновленной модели Lada Largus, которая получила приставку FL. Об этом сообщает паблик «Вконтакте» AvtoVAZ News.

Отмечается, что 30 ноября с конвейера сошло 4 экземпляра,последующие дни количество собранных машин каждый день возрастало и к 3 декабря достигло 9 штук в день.

Предсерийное производство необходимо для обучения персонала,окончательной отработки технологии всего производственного цикла.

Все автомобили произведенные в декабре будут отгружены дилерам для проведения рекламных мероприятий. Машины выставят в шоурумах для демонстрации потенциальным покупателям.

Модель Lada Largus FL отличается новыми фарами, иной решеткой радиатора, а также видоизмененными бамперами. В салоне появилась передняя панель, как у Renault Duster, с большим экраном мультимедийной системы, новые рулевое колесо и приборная панель с графикой в стиле Lada Vesta. Серийный выпуск модели начнется в феврале 2021 года.

20 ноября сообщалось, что на предприятии АО «Лада Запад Тольятти», которое входит в «Группу АвтоВАЗ» изготовлен первый опытный экземпляр обновленного внедорожника Lada Niva. Ранее автомобиль выпускался под брендом Chevrolet, пишут "Известия".