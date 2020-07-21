Apple объявила, что станет полностью экологически чистой компанией к 2030 году

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Это касается, в том числе, цепочки поставок и всего жизненного цикла устройств. Все девайсы никак не будут влиять на глобальный климат."Инновации, лежащие в основе нашего экологического путешествия, полезны не только для планеты – они помогли сделать наши продукты более энергоэффективными и обеспечить новые источники чистой энергии по всему миру. Климатические действия могут стать основой новой эры инновационного потенциала, создания рабочих мест и устойчивого экономического роста.С нашей приверженностью к углеродной нейтральности мы надеемся стать теми, кто привносит гораздо большие изменения в экологию", - Тим Кук.Компания хочет сократить выбросы на 75% к 2030 году, одновременно разрабатывая инновационные решения по удалению углерода для оставшихся 25%.Итак, что у компании в планах?Apple продолжит расширять использование низкоуглеродистых и переработанных материалов в своих продуктах, введёт новшества в системе переработке продуктов и разработает девайсы с максимально возможной энергоэффективностью.- Среди последних нововведений купертиновцы отмечают робота для разборки айфонов Daisy, а также робота Dave для демонтажа модуля Taptic Engine с айфонов.- Лаборатория восстановления материалов компании в Остине, штат Техас, которая занимается инновационной технологией переработки электроники, в настоящее время сотрудничает с Университетом Карнеги-Меллона для дальнейшей разработки инженерных решений.- Все iPhone, iPad, Mac и Apple Watch, выпущенные в 2019 году, сделаны из переработанных материалов, в том числе 100% переработанных редкоземельных элементов.- Apple сократила свой углеродный след на 4,3 млн метрических тонн в 2019 году благодаря инновациям в дизайне и продвинутой системе переработки.Компания найдет новые способы снижения энергопотребления на своих корпоративных объектах и поможет цепочке поставок осуществить такой же переход.- Благодаря новому партнерству Зеленый фонд США и Китая инвестирует $100 млн в проекты по повышению энергоэффективности для поставщиков.- Количество объектов поставщиков, участвующих в программе, выросло до 92 в 2019 году, они позволили избежать более 779 тыс. метрических тонн выбросов в год.- В прошлом году Apple инвестировала в повышение энергоэффективности более 6,4 млн квадратных футов новых и существующих зданий, что снизило потребность в электроэнергии почти на одну пятую и сэкономило компании $27 млн.Apple продолжит работать на возобновляемой энергии, сосредоточив внимание на создании новых проектов и переводе всей цепочки поставок на чистую электроэнергию.- Сейчас технологический гигант берет на себя обязательства от более чем 70 поставщиков использовать 100% возобновляемую энергию для производства техники, что эквивалентно почти 8 гигаваттам.Выполнив эти обязательства, партнеры смогут избежать более 14,3 млн метрических тонн выбросов CO2 в год, что эквивалентно выводу из эксплуатации более 3 млн автомобилей в год.- Новые и завершенные проекты в Аризоне, Орегоне и Иллинойсе доводят возобновляемую мощность для корпоративных операций до более 1 ГВт: эквивалентно питанию более 150 тыс. домов в год.Более 80% возобновляемой энергии, которую Apple использует для своих мощностей, в настоящее время составляют проекты, приносящие пользу сообществам и другим предприятиям.- В глобальном масштабе купертиновцы запускают одну из крупнейших солнечных батарей в Скандинавии, а также два новых проекта, обеспечивающих питание недостаточно обслуживаемых сообществ на Филиппинах и в Таиланде.Apple обязуется бороться с выбросами путем технологических улучшений процессов и материалов, необходимых для своей продукции.- Компания поддерживает развитие первого в мире процесса прямой плавки алюминия без содержания углерода путем инвестиций и сотрудничества с двумя поставщиками алюминия.- Первая партия низкоуглеродистого алюминия в настоящее время используется в производстве 16-дюймового MacBook Pro.- Благодаря партнерским отношениям с поставщиками инженеры сократили выбросы фторсодержащих газов более чем на 242 тыс. метрических тонн в 2019 году. Фторсодержащие газы используются в производстве некоторых компонентов бытовой электроники и могут способствовать глобальному потеплению.Apple инвестирует в леса и другие природные решения по всему миру для удаления углерода из атмосферы.- Эксперты создадут первый в своем роде фонд углеродных решений для инвестиций в восстановление и защиту лесов и природных экосистем во всем мире.- В партнерстве с Conservation International компания будет вкладывать деньги в новые проекты, опираясь на уже существующие работы, вроде восстановления деградировавших саванн в Кении и жизненно важной мангровой экосистемы в Колумбии.Мангровые леса не только защищают берега и помогают поддерживать средства к существованию тех сообществ, где они растут, но также могут хранить в 10 раз больше углерода, чем леса на суше.- Благодаря работе с Фондом охраны природы, Всемирным фондом дикой природы и организацией Conservation International купертиновцы защитили и улучшили управление более чем 1 млн акров лесов и природными климатическими решениями в Китае, США, Колумбии и Кении.