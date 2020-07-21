Я нашел ошибку
Главные новости: 
Обязательные требования находиться дома в Австрии сняли еще 1 мая, а границы страны были открыты в начале июня.
Одна из первых отменивших самоизоляцию стран ЕС вернула масочный режим
В ходе штурма автобуса произошел взрыв. Все заложники освобождены.
Террорист, захвативший автобус в Луцке, задержан
Также он снимался в кино, сыграл в проектах
На 35-м году жизни умер актер Театра имени Пушкина Андрей Сиротин
России не грозит эпидемия чумы, болезнь успешно лечится, бубонная чума не передается от человека к человеку.
Инфекционист оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
Этот закон ограничивает перечень оснований для увольнения сотрудников, работающих удаленно.
Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Речь идет о двух женщинах и ребенке.
Террорист в Луцке отпустил трех заложников
Из-за непогоды произошло подтопление около 200 домов, пострадали три пешеходных моста и один автомобильный.
Разрушены мосты, с корнем вырваны деревья. Затопленный город на Урале сняли на видео с дрона
Преступник потребовал, чтобы президент Украины записал видео с фразой
Зеленский записал видеообращение, которое от него требовал террорист в Луцке
сегодня  Среда, 22 июля, 03:14
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/07:
USD 70.97
-0.99
EUR 81.25
-1.14
Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Apple объявила, что станет полностью экологически чистой компанией к 2030 году

21 июля 2020 21:55
214
Это касается, в том числе, цепочки поставок и всего жизненного цикла устройств. Все девайсы никак не будут влиять на глобальный климат.
Сегодня Apple опубликовала официальное заявление, в котором пообещала стать полностью экологически чистой компанией к 2030 году, передает iphones.ru со ссылкой на Apple.

Это касается, в том числе, цепочки поставок и всего жизненного цикла устройств. Все девайсы никак не будут влиять на глобальный климат.

"Инновации, лежащие в основе нашего экологического путешествия, полезны не только для планеты – они помогли сделать наши продукты более энергоэффективными и обеспечить новые источники чистой энергии по всему миру. Климатические действия могут стать основой новой эры инновационного потенциала, создания рабочих мест и устойчивого экономического роста.
С нашей приверженностью к углеродной нейтральности мы надеемся стать теми, кто привносит гораздо большие изменения в экологию", - Тим Кук.

Компания хочет сократить выбросы на 75% к 2030 году, одновременно разрабатывая инновационные решения по удалению углерода для оставшихся 25%.

Итак, что у компании в планах?

Продукты с низкоуглеродными материалами

Apple продолжит расширять использование низкоуглеродистых и переработанных материалов в своих продуктах, введёт новшества в системе переработке продуктов и разработает девайсы с максимально возможной энергоэффективностью.

- Среди последних нововведений купертиновцы отмечают робота для разборки айфонов Daisy, а также робота Dave для демонтажа модуля Taptic Engine с айфонов.

- Лаборатория восстановления материалов компании в Остине, штат Техас, которая занимается инновационной технологией переработки электроники, в настоящее время сотрудничает с Университетом Карнеги-Меллона для дальнейшей разработки инженерных решений.

- Все iPhone, iPad, Mac и Apple Watch, выпущенные в 2019 году, сделаны из переработанных материалов, в том числе 100% переработанных редкоземельных элементов.

- Apple сократила свой углеродный след на 4,3 млн метрических тонн в 2019 году благодаря инновациям в дизайне и продвинутой системе переработки.

Повышение энергоэффективности

Компания найдет новые способы снижения энергопотребления на своих корпоративных объектах и поможет цепочке поставок осуществить такой же переход.

- Благодаря новому партнерству Зеленый фонд США и Китая инвестирует $100 млн в проекты по повышению энергоэффективности для поставщиков.

- Количество объектов поставщиков, участвующих в программе, выросло до 92 в 2019 году, они позволили избежать более 779 тыс. метрических тонн выбросов в год.

- В прошлом году Apple инвестировала в повышение энергоэффективности более 6,4 млн квадратных футов новых и существующих зданий, что снизило потребность в электроэнергии почти на одну пятую и сэкономило компании $27 млн.

Возобновляемая энергия

Apple продолжит работать на возобновляемой энергии, сосредоточив внимание на создании новых проектов и переводе всей цепочки поставок на чистую электроэнергию.

- Сейчас технологический гигант берет на себя обязательства от более чем 70 поставщиков использовать 100% возобновляемую энергию для производства техники, что эквивалентно почти 8 гигаваттам.

Выполнив эти обязательства, партнеры смогут избежать более 14,3 млн метрических тонн выбросов CO2 в год, что эквивалентно выводу из эксплуатации более 3 млн автомобилей в год.

- Новые и завершенные проекты в Аризоне, Орегоне и Иллинойсе доводят возобновляемую мощность для корпоративных операций до более 1 ГВт: эквивалентно питанию более 150 тыс. домов в год.

Более 80% возобновляемой энергии, которую Apple использует для своих мощностей, в настоящее время составляют проекты, приносящие пользу сообществам и другим предприятиям.

- В глобальном масштабе купертиновцы запускают одну из крупнейших солнечных батарей в Скандинавии, а также два новых проекта, обеспечивающих питание недостаточно обслуживаемых сообществ на Филиппинах и в Таиланде.

Инновации в технологических процессах и материалах

Apple обязуется бороться с выбросами путем технологических улучшений процессов и материалов, необходимых для своей продукции.

- Компания поддерживает развитие первого в мире процесса прямой плавки алюминия без содержания углерода путем инвестиций и сотрудничества с двумя поставщиками алюминия.

- Первая партия низкоуглеродистого алюминия в настоящее время используется в производстве 16-дюймового MacBook Pro.

- Благодаря партнерским отношениям с поставщиками инженеры сократили выбросы фторсодержащих газов более чем на 242 тыс. метрических тонн в 2019 году. Фторсодержащие газы используются в производстве некоторых компонентов бытовой электроники и могут способствовать глобальному потеплению.

Программа нулевого уровня отходов

Apple инвестирует в леса и другие природные решения по всему миру для удаления углерода из атмосферы.

- Эксперты создадут первый в своем роде фонд углеродных решений для инвестиций в восстановление и защиту лесов и природных экосистем во всем мире.

- В партнерстве с Conservation International компания будет вкладывать деньги в новые проекты, опираясь на уже существующие работы, вроде восстановления деградировавших саванн в Кении и жизненно важной мангровой экосистемы в Колумбии.

Мангровые леса не только защищают берега и помогают поддерживать средства к существованию тех сообществ, где они растут, но также могут хранить в 10 раз больше углерода, чем леса на суше.

- Благодаря работе с Фондом охраны природы, Всемирным фондом дикой природы и организацией Conservation International купертиновцы защитили и улучшили управление более чем 1 млн акров лесов и природными климатическими решениями в Китае, США, Колумбии и Кении.  
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Экономика региона
21 июля 2020  11:32
Империя Махлаев, построенная на криминале, терпит крах
Империя Махлаев, построенная на криминале, терпит крах
Прошел год с тех пор, как по одному из самых громких уголовных дел в современной России был вынесен приговор.  Экономика региона
362
20 июля 2020  21:01
Вопрос с обеспечением качественной водой населения муниципалитета стоит не первый год, при этом особенно остро он ощущается в весенне-летний период.
На решение вопроса с обеспечением водой Пестравского района будут выделены дополнительные средства
Вопрос с обеспечением качественной водой населения муниципалитета стоит не первый год, при этом особенно остро он ощущается в весенне-летний период.  Экономика региона
473
20 июля 2020  13:59
Деньги на строительство самарского Дворца спорта отдали безработным
Деньги на строительство самарского Дворца спорта отдали безработным
Кроме денег из бюджета Самарской области, на борьбу с безработицей выделили деньги и из федерального бюджета. Экономика региона
391
Весь список
Финансы и Банки
21 июля 2020  15:45
Теперь рефинансировать ипотеку другого банка можно по ставке от 7,9% годовых.
Сбербанк снижает ставки на рефинансирование ипотеки
Теперь рефинансировать ипотеку другого банка можно по ставке от 7,9% годовых.  Финансы и Банки
300
21 июля 2020  15:38
По точности предсказания диагноза модель не уступает опытным врачам.
«Электронный помощник врача» от Сбербанка определяет диагноз по записям в медкарте
По точности предсказания диагноза модель не уступает опытным врачам.   Финансы и Банки
305
20 июля 2020  16:29
Сервис интегрирован в интернет-банк Сбербанк Бизнес Онлайн и не требует дополнительной установки.
Сервис «Безопасный бизнес» помогает предупредить риск блокировки
Сервис интегрирован в интернет-банк Сбербанк Бизнес Онлайн и не требует дополнительной установки.  Финансы и Банки
475
Весь список
Строительство
21 июля 2020  09:53
Компания за год подготовит проект планировки территории под проблемным недостроем в Самаре
Компания за год подготовит проект планировки территории под проблемным недостроем в Самаре
 «Юниверс-Строй» получила разрешение на подготовку проекта планировки территории 128 квартала.  Строительство
282
20 июля 2020  10:30
Корпорация «Кошелев» приостановила строительство жилья в Самарском регионе
Корпорация «Кошелев» приостановила строительство жилья в Самарском регионе
В Самаре самыми знакомыми проектами бизнесмена являются поселки Крутые Ключи и Кошелев Парк. Строительство
433
17 июля 2020  11:57
Дмитрий Азаров и Игорь Комаров проконтролировали строительство дороги «Тольятти – Ягодное»
Дмитрий Азаров и Игорь Комаров проконтролировали строительство дороги «Тольятти – Ягодное»
На участке протяженностью 7,7 км дорогу расширяют до четырех полос. Строительство
562
Весь список
Материалы и технологии
19 июня 2020  15:26
Полевые провода связи
Полевые провода связи
Полевые провода связи нужны для обеспечения связью в полевых условиях — вдали от населенных пунктов и линий электропередач. Минимальный срок эксплуатации... Материалы и технологии
374
28 февраля 2020  17:34
Каменный шпон. Особенности и преимущества
 Кто не любит красоту натурального камня? Знаете ли вы, что с помощью каменного шпона часто проще и экономичнее получить внешний вид и ощущение натурального... Материалы и технологии
1404
17 февраля 2020  18:53
Стальные трубы – особенности
Стальные трубы – особенности
 Есть масса мнений касаемо удобства в эксплуатации и монтажа стальных труб. Материалы и технологии
921
Весь список
Налоги
30 декабря 2019  18:52
Когда необходимо проводить аудит 1С:Предприятия?
 Программные продукты на платформе 1С:Предприятия являются основополагающими приложениями в ИТ-инфраструктуре многих российских компаний. Налоги
733
14 сентября 2019  12:23
Что такое 1C:Підприємство 8 бухгалтерия
 С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
2106
16 марта 2019  14:16
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
2186
Весь список
Бизнес
17 июля 2020  16:21
С 28 по 31 июля в онлайн формате пройдет обучение субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в Самаре.
Предпринимателей Самары приглашают к участию в цикле обучающих семинаров
С 28 по 31 июля в онлайн формате пройдет обучение субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в Самаре.  Бизнес
538
17 июля 2020  11:48
Молодых мам Самарского региона приглашают принять участие в федеральном образовательном проекте «Мама предприниматель»
Молодых мам Самарского региона приглашают принять участие в федеральном образовательном проекте «Мама предприниматель»
 Продолжительность обучения в рамках программы – 40 часов. Бизнес
578
9 июля 2020  11:35
Малый и средний бизнес в Самарской области начинает восстанавливаться
Малый и средний бизнес в Самарской области начинает восстанавливаться
Улучшаться ситуация начала уже в мае. Бизнес
649
Весь список


Новости компаний
21 июля 2020  21:55
Это касается, в том числе, цепочки поставок и всего жизненного цикла устройств. Все девайсы никак не будут влиять на глобальный климат.
Apple объявила, что станет полностью экологически чистой компанией к 2030 году
Это касается, в том числе, цепочки поставок и всего жизненного цикла устройств. Все девайсы никак не будут влиять на глобальный климат.  Новости компаний
214
21 июля 2020  14:59
Основными причинами получения травм стали хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах, нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда, попытки взобраться на платформу или спрыгнуть с нее.
КбшЖД призывает граждан быть бдительными, находясь вблизи объектов железнодорожного транспорта
Основными причинами получения травм стали хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах, нахождение на пешеходном настиле во время движения... Новости компаний
312
19 июля 2020  11:19
Как найти работу в Самаре, если ты интроверт
Как найти работу в Самаре, если ты интроверт
Как увеличить зарплату копирайтеру, зачем разработчику опыт работы на фрилансе и что лучше изучать ‒ посчитали зарплаты разных дизайнеров. Новости компаний
233
18 июля 2020  14:51
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon был успешно осуществлен 30 мая.
Отстыковку корабля Crew Dragon с экипажем от МКС назначили на 1 августа
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon был успешно осуществлен 30 мая.  Новости компаний
688
Весь список
IT и Коммуникации
16 июля 2020  10:38
Каким будет iPhone 12
Каким будет iPhone 12
 Не утихли ещё обсуждения нашумевшего iPhone 11. Вновь армия фанатов iPhone замерла в ожидании очередной новинки от Apple. Поклонники ждут не просто продолжения, ждут... IT и Коммуникации
345
26 июня 2020  17:28
Почему многие предпочитают пользоваться лицензионной Windows
 Widows -популярная система, которую устанавливают пользователи для того, чтобы получить массу возможностей для работы и развлечений на компьютере. IT и Коммуникации
460
18 июня 2020  17:34
Забавные и милые кигуруми единороги
Забавные и милые кигуруми единороги
 Единорог – это волшебство и приключения, красота и изящество. Ловкие, смелые, прекрасные и неземные, такие волшебные существа издревле становились героями... IT и Коммуникации
377
Весь список
Транспорт
21 июля 2020  10:22
Открылся новый авиарейс Самара-Анапа
Открылся новый авиарейс Самара-Анапа
Рейсы выполняются на самолете Боинг 737. Транспорт
317
21 июля 2020  09:32
Международные полеты пока разрешат из шести российских городов
Международные полеты пока разрешат из шести российских городов
Самара в их число не вошла. Транспорт
283
20 июля 2020  12:28
В Самарской области снова изменится расписание электричек
В Самарской области снова изменится расписание электричек
По новому графику поезда начнут ходить 20 июля. Транспорт
427
17 июля 2020  13:15
В Самаре продлили ограничение движения по Некрасовской Там идут работы на теплотрассе.
В Самаре продлили ограничение движения по Некрасовской
Там идут работы на теплотрассе. Транспорт
504
Весь список
Предпринимательство
13 июля 2020  12:39
Когда нужно регистрировать права на товарный знак?
 Регистрация товарного знака (далее – ТЗ) необходима в том случае, если компания стремится повысить коммерческий потенциал бренда и закрепить за собой... Предпринимательство
415
26 июня 2020  13:27
Какие грузы из Китая пользуются широким спросом
 Какие грузы из Китая пользуются широким спросом в России? Как организовать доставку из Поднебесной, какой выбрать маршрут, какой компании доверить свой груз? Предпринимательство
429
18 июня 2020  22:39
HR автоматизация
 Автоматизированные процессы всё больше интересуют предпринимателей, который хочет двигаться в «ногу со временем» и повышать свою эффективность. Предпринимательство
489
Весь список
Новости региона
26 марта 2020  18:26
Тольяттинская больница №5 для госпитализации людей с коронавирусом по-своему решает проблему нехватки масок
Тольяттинская больница №5 для госпитализации людей с коронавирусом по-своему решает проблему нехватки масок
Тольяттинская клиническая больница №5, которая определена одной из базовых для госпитализации людей с коронавирусом, по-своему решает проблему нехватки средств... Новости региона
4631
28 ноября 2019  17:12
Это крупнейшая в мире выставка достижений сельского хозяйства и продовольствия.
Самарская область начала подготовку к участию в крупнейшей сельскохозяйственной выставке «Зелёная неделя-2020»
Это крупнейшая в мире выставка достижений сельского хозяйства и продовольствия.   Новости региона
1522
5 июля 2019  22:56
Суд вынес обвинительный приговор владельцам ПАО «Тольяттиазот»
По 9 лет в колонии общего режима присудил суд владельцам ПАО «Тольяттиазот»
 Комсомольский районный суд Тольятти сегодня вынес обвинительный приговор Владимиру и Сергею Махлаям, Евгению Королеву, Беату Рупрехту и Андеасу Циви. Новости региона
1505
Весь список
Электронные технологии
10 июля 2020  09:33
Solar webProxy
 Для того чтобы добиться прозрачности и гибкости в контроле доступа к веб-ресурсам, шлюз веб-безопасности Solar webProxy. помощью SWG становится возможным успешно... Электронные технологии
718
29 июня 2020  10:15
Как заработать на собственном канале, или блоге
 Заработок на собственном канале, или блоге набирает всё большую популярность. Это интересно, доступно, но требует грамотного подхода, и четкой организации.  Электронные технологии
636
13 мая 2020  20:52
Площадка для вебинара ClickMeeting: максимальная результативность и комфорт
Площадка для вебинара ClickMeeting: максимальная результативность и комфорт
 Вебинар – это лекция в рамках курса, бизнес-встречи и семинары, которые проводятся по сети интернета.  Электронные технологии
1829
Весь список
Вклады, Кредиты, Кредитные карты
22 июня 2020  18:52
Как купить акции Morgan Stanley (MS) на бирже
 Все о том, как купить акции Morgan Stanley (MS) на бирже и получить прибыль от 200%. Динамика стоимость, подробное описание процедуры покупки акций. Вклады, Кредиты, Кредитные карты
359
27 мая 2020  14:14
Webbankir - удобная система займов и микрозаймов онлайн на карту
Займ на карту в режиме онлайн
Часто возникают такие жизненные ситуации при которых требуются деньги, причем срочно. Особенно популярны микрокредиты во время финансового кризиса.  Вклады, Кредиты, Кредитные карты
1126
19 мая 2020  15:01
Как и чем торговать на бирже Форекс
 Количество трейдеров, торгующих на Форекс в режиме онлайн, постоянно растет. Это обусловлено привлекательностью и массовой доступностью международного... Вклады, Кредиты, Кредитные карты
868
Весь список
Современный дом
17 июня 2020  11:46
Услуги аренды глубинных вибраторов на выгодных условиях от прокатной компании Беринапрокат
Услуги аренды глубинных вибраторов на выгодных условиях от прокатной компании Беринапрокат
 Прокатная компания в Москве предлагает услуги аренды глубинных вибраторов на выгодных условиях. Современный дом
1388
17 июня 2020  11:30
Где купить кухню на заказ
 Хорошо оборудованная кухня позволяет значительно сократить время и трудозатраты во время приготовления еды. А хорошо сделанный гарнитур еще и экономит... Современный дом
351
29 мая 2020  18:22
Пластиковые кабельные каналы — особенности моделей
Пластиковые кабельные каналы — особенности моделей
 Чтобы не штробить стены, но при этом скрыть кабели и тем самым защитить их от внешних воздействий, пригодятся  кабельные каналы .  Современный дом
1131
Весь список
В мире Авто
11 июля 2020  09:13
INFINITI Q50 – мечта многих автолюбителей
 Когда появляется возможность купить автомобиль, конечно, многие задумываются над тем, какую модель выбрать. Но чаще всего уже есть машина, о которой человек... В мире Авто
642
7 мая 2020  16:22
В Самаре любители ночных гонок собрались на ночные заезды
В Самаре любители ночных гонок собрались на ночные заезды
В Самаре любители ночных гонок, по всей видимости, состоящих в клубе smrnighthooligans, собрались на ночные заезды.  В мире Авто
1801
4 мая 2020  18:26
Правила перевозки больших грузов по Казахстану
 По законодательству Казахстана, любая грузоперевозки, связанная с нестандартной по массе и габаритам продукции должна согласовываться с дорожными службами.... В мире Авто
914
Весь список
Видео
16 октября 2012  17:14
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
 369 тысяч фальшивок хранились в одном из гаражей. Общая сумма платежей, указанная к оплате, составила 730 млн. рублей.  
Социум
16171
23 ноября 2012  15:40
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
85 молодым мамам вручили полезные подарки от городской администрации 
Здравоохранение
2367
29 ноября 2012  17:28
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
 Помочь им готовы городской департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи, городская служба занятости и сетевые торговые точки. Социум
2443
4 декабря 2012  16:02
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Свою работу они начнут на следующей неделе. Социум
2233
7 декабря 2012  15:48
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
 Об этом на церемонии торжественного открытия 7 декабря сообщил депутат государственной Думы Александр Хинштейн.
Социум
3207
Весь список
Иновационные технологии
3 июля 2020  09:41
Комбинированная очистка. Не мытьём, так криобластингом или другими способами!
Комбинированная очистка. Не мытьём, так криобластингом или другими способами!
 Комбинированные решения по очистке передовыми методами позволяют удалять разные загрязнения с оборудования, машин и механизмов, обеспечивая их стабильную... Иновационные технологии
378
26 июня 2020  13:29
Алмазная резка по бетону
 Алмазная резка железобетона производится узкоспециализированным инструментом за счет механического воздействия. При алмазной резке основной шум исходит от... Иновационные технологии
414
22 июня 2020  18:55
Гидрологические изыскания в РФ
 Объектом исследования в процессе гидрологических изысканий www.geoexpert-msk.ru/ являются природные и искусственные водоемы, а также подземные воды. Иновационные технологии
435
Весь список
Фоторепортажи
10 октября 2012  13:22
Осень в Самаре
Осень в Самаре
В последние теплые осенние дни самарцы предпочитают отдыхать на главной достопримечательности города - Волжской набережной. Социум
14736
11 октября 2012  12:59
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
В ОДО состоялась общегородская отчётная встреча Главы городского округа Дмитрия Азарова. Политика региона
27121
26 октября 2012  12:21
В Самаре отметили День призывника
В Самаре отметили День призывника
 На площади Куйбышева разместились военная техника и полевая кухня, а в ОДО с молодыми самарцами общались специалисты из военкоматов. Культура
32083
30 октября 2012  17:14
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
  Не смотря на проливной  дождь на церемонию открытия пришли десятки людей Социум
28500
31 октября 2012  17:56
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Еще один двор, благоустроенный в рамках программы «Двор, в котором мы живем», появился в Самаре.  Благоустройство региона
25883
Весь список
Мероприятия
СОУНБ приглашает посетить уникальную выставку о Самаре
Самарский областной художественный музей приглашает на открытие фотовыставки «Собранье памятных мгновений» Владимира Емеца
В Самарской области продолжается прием заявок на региональный этап фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные