Потребители тепла в Сызрани получат последнюю квитанцию от МУП «ЖЭС»

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В декабре 2019 года жители и юридические лица Монгоры, Образцовской площадки, поселков Елизарово, Заводского и Строителя, а также станции Кашпир получат последнюю квитанцию на тепловую энергию от МУП «ЖЭС» за ноябрь. С 1 декабря эти потребители тепла будут получать платежные документы напрямую от ПАО «Т Плюс».Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает потребителям тепла г. Сызрани, что «Т Плюс» присвоен статус ЕТО в зоне теплоснабжения Сызранской ТЭЦ, где раньше действовал тариф МУП «ЖЭС». Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области утвердил тариф на тепловую энергию в зонах деятельности ПАО «Т Плюс» в размере 2 136 рублей за Гкал, что на 102 руб. ниже, чем предыдущий тариф. Таким образом, уже с 1 декабря благодаря новому выгодному тарифу на тепло население сможет экономить расходы на коммунальные ресурсы, а большинство юридических лиц и бюджетных организаций, которые раньше покупали тепло у МУП «ЖЭС» в указанных районах, смогут аналогично увеличить свою эффективность.«Следует отметить, что с 1 декабря в данных районах будут работать обе организации – «Т Плюс» и МУП «ЖЭС». Первая будет заниматься производством, поставкой и продажей тепла, вторая - эксплуатацией и ремонтом муниципальных тепловых сетей, тепловых пунктов, которые необходимы для доставки тепла от Сызранской ТЭЦ до потребителей, а также поставкой воды для горячего водоснабжения», - отметил директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.Подробную информацию о начислениях и расчетах за тепло в районах Монгора, Образцовская площадка, поселках Елизарово, Заводской и Строителей, станции Кашпир можно уточнить по телефонам «ЭнергосбыТ Плюс» в Сызрани: 929-100, 929-102, 929-103, 929-111.