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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Ко Дню защитника Отечества ССК подарила транспортной полиции трех породистых щенков

22 февраля 2020 12:50
161
Ко Дню защитника Отечества ССК подарила транспортной полиции трех породистых щенков
 Животные имеют родословную и международные ветеринарные паспорта.

В преддверии Дня защитника Отечества Самарская сетевая компания преподнесла Средневолжскому линейному управлению МВД России на транспорте необычный подарок. Им стали три щенка восточноевропейской овчарки, которые были переданы в Центр кинологической службы управления. Животные имеют родословную и международные ветеринарные паспорта.
По специфике работы энергетики ССК часто взаимодействуют с правоохранительными органами, именно поэтому было решено поздравить представителей одной из самых мужественных профессий с наступающим праздником и в благодарность за плодотворное сотрудничество подарить собак.

«Родители щенков живут на территории нашего предприятия и проявляют себя как хорошие охранники, поэтому мы надеемся, что их потомство также будет обеспечивать безопасность людей и бороться с преступностью на территории Самарской области», - пожелал начальник отдела экономической безопасности АО «ССК» Вадим Лазуткин.
«Восточноевропейских овчарок у нас в центре еще не было, но эта порода обладает очень хорошими служебными качествами. После того как «новобранцы» пройдут обучение, они имеют все шансы стать отличными напарниками полицейским-кинологам и нести вместе с ними службу на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта», - рассказал заместитель начальника полиции Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте подполковник полиции Андрей Михайлов.
В обязанности служебных собак транспортной полиции входит поиск взрывчатки, оружия и наркотиков, а также следовая работа (выборка вещи, определение лиц, причастных к совершению преступления) и работа на задержании.

Отметим, что ССК не впервые дарит породистых щенков правоохранительным органам. Две восточноевропейские овчарки, переданные энергетиками ГУВД России по Самарской области, сегодня уже несут службу в рядах полиции по профилю конвоирование и охрана изоляторов временного содержания.
 
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