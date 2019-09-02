В самарском ПАО «Кузнецов» подведены итоги 18-й мастерской по преобразованию производственной системы АО «ОДК»

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В ПАО «Кузнецов» определен лучший проект 18-й Корпоративной мастерской по преобразованию производственной системы Объединенной двигателестроительной корпорации и названы лин-лидеры холдинга.Лин-мастерская Объединенной двигателестроительной корпорации работала в ПАО «Кузнецов» с 26 по 29 августа. Участники мероприятия – 70 сотрудников предприятий ОДК и студенты Самарского университета – были объединены в 5 команд. Они решали практические задачи цехов основного производства ПАО «Кузнецов». Мастерская проходила на площадках самих цехов – владельцев процессов. Специалисты по бережливому производству работали в литейных, механосборочных и сборочных цехах газотурбинных двигателей.Три дня были даны группам на анализ проблемного процесса, заданного в кейсе, выработку мероприятий по улучшению и подготовке проекта. Во второй день работы МППС к работе команд были подключены эксперты регионального центра компетенций в сфере повышения производительности труда – опытные производственники, которые дали объективную оценку процессов и скоординировали разработку проектов. В итоговый день состоялась защита проектов, после чего эксперты определили победителей и лидеров преобразований ОДК.Победителем конкурса стала команда, защитившая проект «Повышение пропускной способности по изготовлению сопловых секций изделий большой размерности». В составе команды работники АО «ОДК», ПАО «ОДК – Сатурн», АО «ОДК – Газовые турбины», АО «218 АРЗ», АО «712 АРЗ», ПАО «ОДК – УМПО», Филиал АО «ОДК» «ОМО имени П.И. Баранова».Лидерами по преобразованию производственной системы признаны Олег Смирнов (ПАО «ОДК – Сатурн»), Иван Богданов (АО «ОДК – Пермские моторы»), Всеволод Муллин (АО «ОДК – Газовые турбины»), Анастасия Белева (АО «ОДК – СТАР»), Петр Каринкин (АО «ОДК – Пермские моторы»), Александр Мышкин (АО «ОДК – Пермские моторы»), Андрей Бородич (АО «218 АРЗ»). Корпоративный сертификат «Лидер преобразований», который получили лучшие участники ЛИН-мастерской, является обязательным условием включения работника холдинга в кадровый резерв.«Применение ЛИН-технологий и инициативы, направленные на совершенствование производственной системы, – одна из ключевых составляющих развития Объединенной двигателестроительной корпорации, – подводя итоги 18-й лин-мастерской, отметил заместитель генерального директора – генеральный конструктор АО «ОДК» Юрий Шмотин. – Только совместная работа представителей всех блоков – производственного, технологического, конструкторского – позволит достичь успеха, повысить эффективность деятельности ОДК. Уверен, что созданные вами проекты заложат основы совершенствования производственной системы ПАО «Кузнецов».