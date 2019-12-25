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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Lada Granta вошла в топ-35 самых продаваемых автомобилей в Европе

25 декабря 2019 12:52
109
Lada Granta вошла в топ-35 самых продаваемых автомобилей в Европе
 По итогам 11 месяцев 2019 года на европейском рынке было продано 124 193 автомобиля Lada Granta.

Это на 26,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. В результате, модель с 49-й позиции в рейтинге поднялась на 34-ю. Об этом 25 декабря сообщает аналитической агентство «Автостат» со ссылкой на данные focus2move.

Кроме того, ближайшими «соседями» Lada Granta стали Kia Rio, занимающая 33-е место с показателем 125 350 единиц, а также Audi А3, которая находится на 35-м месте с объемом продаж в 123 760 единиц.

Ранее стало известно, что октябре 2019 года лидером продаж новых автомобилей в Европе стала Германия. Там были реализованы 284 593 машины, что на 12,7% больше, чем год назад. На пятом месте расположилась Россия — 139 тыс. авто.

23 ноября сообщалось, что «АвтоВАЗ» выпустил лифтбек Lada Granta в новой комплектации Standart, пишут "Известия".

Фото: АвтоВАЗ
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