Виктор Кудряшов посетил ПАО «Тольяттиазот».
27 июня 2019 14:49
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Во время визита состоялись рабочие совещания с участием руководителей структурных подразделений Правительства Самарской области, представителей ПАО «КуйбышевАзот», ОАО «РЖД», ООО «ТОМЕТ», ООО «СИБУР Тольятти», ПАО «Трансаммиак», ГК «Эковоз», ООО «Автодорпроект». Обсуждались вопросы развития инфраструктуры железнодорожного узла «Жигулевское море» Куйбышевской железной дороги, строительство полигона бытовых отходов и мостового перехода через Волгу у Тольятти с выходом на автомобильную дорогу М-5 «Урал» в муниципальном районе Ставропольский.
Участники совещания также посетили производственную площадку предприятия и ознакомились с ходом работ по модернизации производства.
В прошлом году ТОАЗ приступил к строительству третьего агрегата производства карбамида мощностью 2200 тонн в сутки. Проект предполагает строительство установки, более экономичной и эффективной по сравнению с имеющимися аналогами. Устройство спроектировано с учетом новейших технологий в области промышленной и экологической безопасности. Ввод нового агрегата позволит ТОАЗу увеличить долю аммиака, перерабатываемого в продукт с большей добавленной стоимостью, а также открыть почти 100 новых рабочих мест, повысить отчисления в бюджеты всех уровней. Ввод агрегата в эксплуатацию ожидается в 2020 году.
Недавно ТоАЗ завершил техническое перевооружение агрегата №3 по производству аммиака. Это позволило стабилизировать работу оборудования и сократить расход природного газа. Проект стал одним из самых масштабных в истории предприятия по объемам работ и инвестиций. Агрегат получил модернизированное турбинное, компрессорное, динамическое оборудование и новую систему управления. Это позволило восстановить ресурс установки, обеспечить ее стабильную работу и увеличить эффективность производства.
Дмитрий Межеедов, генеральный директор ЗАО Корпорация «Тольяттиазот»:
«Для нас имеет особое значение, что встречи подобного уровня проходят на территории Тольяттиазота. Темы, которые обсуждались сегодня, актуальны не только для сотрудников предприятия, но и жителей всего Тольятти. Важно, что в обсуждении значимых вопросов приняли участие представители власти и бизнеса, что за одним столом встретились руководители крупнейших химических предприятий. Только работая совместно, мы сможем найти решение накопившихся проблем».
Виктор Кудряшов, и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области:
«Химические предприятия Тольятти имеют большое значение для экономики Самарской области. В прошлом году Тольяттиазот перечислил в региональный бюджет более 3,5 млрд. рублей налогов. Для устойчивого развития бизнеса необходимо иметь возможность в полном объеме отгружать потребителям произведённую продукцию. Сегодня стало понятно, что в развитии инфраструктуры железнодорожного узла «Жигулевское море» заинтересованы все стороны переговоров. В ходе дискуссии обозначены ключевые моменты проекта и сроки его реализации. Уверен, в тесном взаимодействии все достигнутые договорённости будут выполнены», передает пресс-служба облправительства.
Фото: toaz.ru
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