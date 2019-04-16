В Тольятти проходит большая конференция, посвящённая развитию малого и среднего предпринимательства
16 апреля 2019 14:32
137
Ее проводит федеральная «Корпорация МСП» при поддержке Правительства СО.
Запланированы круглые столы по самым актуальным темам, а также презентация лучших проектов МСП.
В работе конференции участвуют губернатор СО Дмитрий Азаров и председатель правления Корпорации МСП Александр Браверман.
Сегодня же в Технопарке Жигулевская долина предприниматели представляют лучшие проекты СО, претендующие на поддержку корпорации.
Общий объём инвестиций в проекты - более 2 млрд.рублей.
"Регион-один из прогрессивных. Более 1160 субъектов МСП получили поддержку Корпорации в виде гарантий и поручительств на 27,5 млрд рублей, что позволило им привлечь средств на 10,3 млрд кредитных средств по ставке на 2-3% ниже рыночной", - отметил Глава Корпорации Александр Браверман.
«Второе направление - это участие субъектов МСП в закупках крупнейших компаний. Здесь тоже видим за последние 2 года позитивный скачкообразный рост. В 2016 году поставки крупным компаниям составляли 10,6 млрд рублей, в 2017 – 38, а в 2018 – 69 млрд рублей», - подчеркнул Браверман.
Третье направление - бизнес-навигация, которая делает бизнес квалифицированным и менее рискованным. «Здесь тоже прогресс – 26 тысяч предпринимателей зарегистрировано на портале бизнес-навигатор, из них более 13 тыс (51%) показали рост выручки, воспользовавшись нашими сервисами».
"Для нас важно, что усилия, предпринимаемые регионом, заметны на федеральном уровне и фиксируются в рейтингах, в том числе, Агентством стратегических инициатив (АСИ). Понятно, что рейтинги для нас - не самое главное, но в то же время для привлечения инвестиций ваша оценка крайне важна", - отметил Дмитрий Азаров.
«Это важно не только для тех людей, которые ведут бизнес на территории СО, но и для тех, кто рассматривает реализацию проекта в разных регионах. И то, что такая динамика фиксируется на федеральном уровне, создает дополнительный импульс, и мы больше получаем инвестиций», - подчеркнул глава региона.
Сегодня в ходе конференции состоялась успешная презентация инвестпроектов 5 компаний.
Со стороны Корпорации МСП получено предварительное одобрение.
Одна из компаний - "Волжские термы". В прошлом году она начала реализацию проекта по созданию центра здоровья и отдыха в Новокуйбышевске.
Он представляет собой комплекс бань и саун, термальных бассейнов под открытым небом. Планируется создание 70 рабочих мест.
"Проекту присвоен статус приоритетного, у него есть будущее, - отметил Дмитрий Азаров.
В Новокуйбышевске есть "магниты", которые притягивают людей из других городов, например, театр "Грань". Самарско-Тольятинская агломерация, куда входит Новокуйбышевск, дает дополнительный эффект при реализации идеи", - считает Дмитрий Азаров.
Компания "Фариаль" намерена построить спорткомплекс по пляжным видам спорта,который будет работать круглый год и позволит самарским спортсменам тренироваться на домашней площадке, а не в соседних регионах. Центр представляет собой ангар с 4-мя подогреваемыми песчаными кортами.
В центре будут заниматься и детские спортивные школы. Объект будет располагаться в Самаре, открыть его планируется осенью этого года.
"Популярность пляжных видов спорта среди жителей региона - особая", - сказал Дмитрий Азаров, отмечая необходимость поддержки строительства.
Компания "СЗМИ" в рамках госпрограммы импортозамещения в сфере медицина открывает на территории ОЭЗ "Тольятти" завод по производству одноразовых изделий - нитриловых перчаток, мощностью 6900 штук в час. Завод построен на 60%, уже закуплено основное производственное оборудование.
"Мы планируем строительство железной дороги до ОЭЗ. Это, я уверен, даст дополнительный импульс для увеличения объемов производства", - подчеркнул губернатор.
Александр Браверман отметил: "Усилия губернатора в строительстве ветки крайне важны - это дополнительные инвестиции."
Компания "Линия" намерена расширять свое производство мебели для ванных комнат. В этом направлении организация работает с 2004 года. Сейчас на предприятии трудится 220 человек, в планах создать дополнительно 80 рабочих мест
Профинансировать строительство сухогруза на судовой верфи в Китае намерена судоходная компания "Самарашиппинг", которая занимается морскими грузоперевозками. Губернатор отметил, что потребность в этом судне действительно есть, особенно у аграриев региона, которые выращивают зерно на экспорт.
"Предварительно все 5 проектов, которые мы сегодня рассматривали, одобрены с общим объемом инвестиций более 2 млрд рублей, - отметил руководитель Корпорации МСП, завершая презентацию. - Взаимодействие наше должно быть ежедневным, чтобы вести процесс на всех этапах реализации".
"Взаимоотношения между СО и Корпорацией МСП очень хорошие - благодаря инвестиционному климату, созданному в области в последние 1,5-2 года, - отметил Александр Браверман. - Об этом говорит и готовность банков кредитовать субъекты МСП региона", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
Добавить комментарий
Комментарии
- 23 января 2019
Цель - создание благоприятной среды для развития школьников. Образование
435
- 23 ноября 2018
Детей учат основам программирования. Образование
512
- 17 августа 2018
10:15 / Андрей Сажнёв: "При разработке стратегии Тольятти нам надо понять, за что и с кем мы конкурируем"
Модератор экспертной группы "Промышленность и предпринимательство" напомнил, что задача любой стратегии - наиболее эффективным образом обойти конкурентов... Экономика региона
737
- 6 августа 2018
Достаточно прост принцип работы выхлопной системы. И если потребовался Nюнинг выхлопной системы Volkswagen , то самое время обратиться к профессионалам. Транспорт
501
- 19 июля 2017
Задержанным оказался 30-летний безработный. Криминал
1502
- 10 марта 2017
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова. Новости Думы г.о. Тольятти
2042
- 28 февраля 2017
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
2058
- 27 февраля 2017
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны. Новости Думы г.о. Тольятти
2331
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
1723
- 22 февраля 2017
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
1652
- 5 июля 2016
Мероприятие состоится 7 июля. Новости Тольятти
2192
- 29 февраля 2016
Мероприятие будет благотворительным. Культура
2579
- 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего... Новости Тольятти
2644
- 28 сентября 2014
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
Главным приоритетом станет производство новой Lada Vesta. Новости компаний
4574
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
По словам очевидцев, жертв нет. Новости Тольятти
4693
- 27 сентября 2014
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них. Происшествия
4785
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября. Новости Тольятти
9096
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль. Новости Тольятти
4262
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя. Новости Тольятти
4928
- 21 сентября 2014
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
Цели сбыта, по его словам, он не преследовал. Криминал
4256
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
26 пожарных справлялись с огнем. Новости Тольятти
4759
- 20 сентября 2014
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей. Новости Тольятти
4394
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
Причина возгорания выясняется. Новости Тольятти
4646
- 14 сентября 2014
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
Причина возгорания - замыкание проводки. Происшествия
4489
- 13 сентября 2014
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
Завтра состоится раздача съемочного реквизита. Новости Тольятти
4193
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог. Новости Тольятти
3617
- 7 сентября 2014
18:01 / Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
В комплектации "норма" с новой внешностью автомобиль не изменил своей прежней цены. Новости Тольятти
4242
17:01 / Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
С диагнозом наркотического отравления она отправлена в психиатрическую клинику. Новости Тольятти
12469
15:10 / Храм Православного института открылся в Тольятти
Пока храм продолжает строится на пересечении улиц Юбилейной и Свердлова. Новости Тольятти
4834
12:01 / В России почтят память погибшего состава "Локомотива"
Сегодня пройдут поминальные мероприятия и богослужения. В стране
3750
Видео
15 апреля 2019 11:54
По предварительным данным, водитель "Гранты" не пропустил такси. Происшествия
435
12 апреля 2019 13:50
Видео с поздравлением опубликовал Роскосмос. Социум
221
12 апреля 2019 13:11
В первую очередь поздравляем нашего земляка, Героя РФ, космонавта Олега Кононенко! Социум
210
11 апреля 2019 13:37
Известно о двух погибших. В мире
292
8 апреля 2019 14:01
Об этом сообщили очевидцы в социальной сети. ЖКХ
527
7 апреля 2019 12:49
Горожане обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля. Происшествия
1088
Фоторепортажи
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
476
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
505
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1230
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1162
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2143
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2464
Мероприятия