В Тольятти проходит большая конференция, посвящённая развитию малого и среднего предпринимательства

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Ее проводит федеральная «Корпорация МСП» при поддержке Правительства СО.Запланированы круглые столы по самым актуальным темам, а также презентация лучших проектов МСП.В работе конференции участвуют губернатор СОи председатель правления Корпорации МСПСегодня же в Технопарке Жигулевская долина предприниматели представляют лучшие проекты СО, претендующие на поддержку корпорации.Общий объём инвестиций в проекты - более 2 млрд.рублей."Регион-один из прогрессивных. Более 1160 субъектов МСП получили поддержку Корпорации в виде гарантий и поручительств на 27,5 млрд рублей, что позволило им привлечь средств на 10,3 млрд кредитных средств по ставке на 2-3% ниже рыночной", - отметил Глава Корпорации Александр Браверман.«Второе направление - это участие субъектов МСП в закупках крупнейших компаний. Здесь тоже видим за последние 2 года позитивный скачкообразный рост. В 2016 году поставки крупным компаниям составляли 10,6 млрд рублей, в 2017 – 38, а в 2018 – 69 млрд рублей», - подчеркнул Браверман.Третье направление - бизнес-навигация, которая делает бизнес квалифицированным и менее рискованным. «Здесь тоже прогресс – 26 тысяч предпринимателей зарегистрировано на портале бизнес-навигатор, из них более 13 тыс (51%) показали рост выручки, воспользовавшись нашими сервисами»."Для нас важно, что усилия, предпринимаемые регионом, заметны на федеральном уровне и фиксируются в рейтингах, в том числе, Агентством стратегических инициатив (АСИ). Понятно, что рейтинги для нас - не самое главное, но в то же время для привлечения инвестиций ваша оценка крайне важна", - отметил Дмитрий Азаров.«Это важно не только для тех людей, которые ведут бизнес на территории СО, но и для тех, кто рассматривает реализацию проекта в разных регионах. И то, что такая динамика фиксируется на федеральном уровне, создает дополнительный импульс, и мы больше получаем инвестиций», - подчеркнул глава региона.Сегодня в ходе конференции состоялась успешная презентация инвестпроектов 5 компаний.Со стороны Корпорации МСП получено предварительное одобрение.Одна из компаний - "Волжские термы". В прошлом году она начала реализацию проекта по созданию центра здоровья и отдыха в Новокуйбышевске.Он представляет собой комплекс бань и саун, термальных бассейнов под открытым небом. Планируется создание 70 рабочих мест."Проекту присвоен статус приоритетного, у него есть будущее, - отметил Дмитрий Азаров.В Новокуйбышевске есть "магниты", которые притягивают людей из других городов, например, театр "Грань". Самарско-Тольятинская агломерация, куда входит Новокуйбышевск, дает дополнительный эффект при реализации идеи", - считает Дмитрий Азаров.Компания "Фариаль" намерена построить спорткомплекс по пляжным видам спорта,который будет работать круглый год и позволит самарским спортсменам тренироваться на домашней площадке, а не в соседних регионах. Центр представляет собой ангар с 4-мя подогреваемыми песчаными кортами.В центре будут заниматься и детские спортивные школы. Объект будет располагаться в Самаре, открыть его планируется осенью этого года."Популярность пляжных видов спорта среди жителей региона - особая", - сказал Дмитрий Азаров, отмечая необходимость поддержки строительства.Компания "СЗМИ" в рамках госпрограммы импортозамещения в сфере медицина открывает на территории ОЭЗ "Тольятти" завод по производству одноразовых изделий - нитриловых перчаток, мощностью 6900 штук в час. Завод построен на 60%, уже закуплено основное производственное оборудование."Мы планируем строительство железной дороги до ОЭЗ. Это, я уверен, даст дополнительный импульс для увеличения объемов производства", - подчеркнул губернатор.Александр Браверман отметил: "Усилия губернатора в строительстве ветки крайне важны - это дополнительные инвестиции."Компания "Линия" намерена расширять свое производство мебели для ванных комнат. В этом направлении организация работает с 2004 года. Сейчас на предприятии трудится 220 человек, в планах создать дополнительно 80 рабочих местПрофинансировать строительство сухогруза на судовой верфи в Китае намерена судоходная компания "Самарашиппинг", которая занимается морскими грузоперевозками. Губернатор отметил, что потребность в этом судне действительно есть, особенно у аграриев региона, которые выращивают зерно на экспорт."Предварительно все 5 проектов, которые мы сегодня рассматривали, одобрены с общим объемом инвестиций более 2 млрд рублей, - отметил руководитель Корпорации МСП, завершая презентацию. - Взаимодействие наше должно быть ежедневным, чтобы вести процесс на всех этапах реализации"."Взаимоотношения между СО и Корпорацией МСП очень хорошие - благодаря инвестиционному климату, созданному в области в последние 1,5-2 года, - отметил Александр Браверман. - Об этом говорит и готовность банков кредитовать субъекты МСП региона", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.