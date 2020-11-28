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В Тольятти планируется экологический эксперимент

28 ноября 2020 10:35
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В Тольятти планируется экологический эксперимент

26 ноября состоялось совещание, на котором представители городской власти и компании-резидента технопарка «Жигулевская долина» - АНО «Аиралаб Рус» обсудили реализацию нового экологического проекта.

Речь идёт об установке в жилых кварталах специальных датчиков для дополнительного контроля за состоянием качества воздуха в различных точках Тольятти. Экспериментальная платформа мониторинга позволит с помощью специальных датчиков контролировать параметры среды, атмосферного воздуха, сообщает администрация Тольятти.

На данный момент мониторинг качества воздуха в городе осуществляется с помощью стационарных постов и передвижной мобильной лаборатории. Предлагаемые резидентом «Жигулёвской долины» датчики не могут признаваться как замеры, но могут сигнализировать о необходимости выезда мобильной лаборатории. О том, каким образом новые технологии от «Аиралаб Рус» помогут осуществлять деятельность ПЭЛ и стационарных постов, рассказал руководитель компании Иван Петров:

- Облако с выбросами, как правило, не стоит на месте. Это и создаёт проблему. Пока оно проплывает над одним районом, жители успевают почувствовать неприятный запах и вызвать ПЭЛ. Очень часто мобильная лаборатория приезжает на место, откуда поступил сигнал, но не обнаруживает источника загрязнения, в силу того, что облако уже переместилось в другой район, - поясняет Иван.

По словам Петрова, преимущество датчиков в том, что они подают сигнал в режиме реального времени, ориентируя тем самым ПЭЛ двигаться к месту, куда это облако продолжает своё движение. Другими словами, мобильная лаборатория сможет подъехать к месту, где на данный момент находится облако выбросов, выполнить точные измерения и совершить дальнейшие действия по определению источника загрязнений.

В ходе совещания было принято решение установить первые датчики на территории бывшего химического предприятия ЗАО «Фосфор», поскольку возгорания, которые происходили там последние несколько лет, были и остаются причиной значительной частью экологических проблем.

Для оснащения территории бывшего предприятия необходимым количеством датчиков, из бюджета города понадобится не более 50 тысяч рублей, что в масштабах Тольятти является сравнительно небольшой суммой для реализации такого проекта.

- Сейчас нам предстоит работа над концепцией проекта, необходимо обдумать как мы будем размещать эти датчики и где. Есть надежды, что к лету мы уже сможем начать свой эксперимент, - добавил Иван.

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