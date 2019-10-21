Ростехнадзор проведет масштабную проверку соблюдения норм промбезопасности и охраны труда на ТоАЗе
21 октября 2019 12:50
152
Впрочем, обстоятельства отсутствия проверок на ТоАЗе протяжении столь длительного срока еще предстоит выяснить.
Скрывающиеся за рубежом владельцы завода, Владимир и Сергей Махлаи, в июле были вместе с сообщниками заочно приговорены к тюремным срокам за многомиллиардные мошенничества на заводе. Схема по незаконному выводу прибыли и самых ликвидных активов на подставные фирмы работала на ТоАЗе десятилетиями, и денег на ремонт и модернизацию оборудования и систем безопасности у предприятия попросту не было. С самого пуска в 1979 году ТоАЗ не знал обновления и модернизации производственных мощностей. Так некогда самый современный химзавод в СССР стал самым технически отсталым предприятием российской химической отрасли.
Результаты последних на этот момент проверок самарского управления Ростехнадзора были без преувеличения кошмарными: в 2011 году было выявлено свыше 500 грубых нарушений в сфере промышленной безопасности и охраны труда. Полностью изношенными оказались до 80% средств контроля, управления, сигнализации и противоаварийной защиты. На четырех из семи агрегатов аммиака сбросы горючих газов направляются прямо в атмосферу без всякой очистки, а иногда – прямо в помещения цехов. Магистральные газовые трубопроводы выработали срок безопасной эксплуатации, их ревизия и ремонт не проводилась и даже не была запланирована. Никак не контролируются состав и температура химических веществ, участвующих в производственном процессе. Складские помещения, на которых хранятся опасные химикаты, не соответствуют нормам безопасности. И таких грубейших нарушений – сотни. Повторная проверка Ростехнадзора в августе 2012 г. показала, что никаких выводов руководство завода не сделало. Модернизационные программы на огромном заводе - это всегда дорого, долго и сложно, куда проще отделаться мизерным штрафом или дать взятку местным чиновникам из контрольно-надзорных органов, чтобы не беспокоили.
В октябре 2012 г. сотрудники местного управления Ростехнадзора снова посетили ТоАЗ с проверкой. И вновь надзорное ведомство с удивлением обнаружило все те же нарушения. Но самое интересное, что с тех пор проверки попросту прекратились. Что заставило руководство самарского Ростехнадзора пустить столь опасную проблему на самотек? Это вопрос к правоохранительным органам. Глава Средне-Поволжского управления ведомства Михаил Михайлин в июне этого года был отправлен в отставку. Иными словами, ни одной проверки ТоАЗа при Михайлине проведено не было. Формально чиновник ушел на пенсию, но не исключено, что в его отставке сыграло не последнюю роль пренебрежение своими служебными обязанностями. Была ли халатность Михайлина бескорыстной, либо имелась также коррупционная составляющая, должны разобраться компетентные органы.
Фото: TLTgorod
Добавить комментарий
Комментарии
- 21 сентября 2019
.Он начнется с 23 сентября ЖКХ
1360
- 4 сентября 2019
Ребят ждут интересные занятия с квалифицированными педагогами. Социум
401
- 17 апреля 2019
Участники смогли задать свои вопросы о цифровом телевидении. Социум
645
- 23 января 2019
Цель - создание благоприятной среды для развития школьников. Образование
1739
- 23 ноября 2018
Детей учат основам программирования. Образование
1799
- 17 августа 2018
10:15 / Андрей Сажнёв: "При разработке стратегии Тольятти нам надо понять, за что и с кем мы конкурируем"
Модератор экспертной группы "Промышленность и предпринимательство" напомнил, что задача любой стратегии - наиболее эффективным образом обойти конкурентов... Экономика региона
2038
- 6 августа 2018
Достаточно прост принцип работы выхлопной системы. И если потребовался Nюнинг выхлопной системы Volkswagen , то самое время обратиться к профессионалам. Транспорт
1807
- 19 июля 2017
Задержанным оказался 30-летний безработный. Криминал
1783
- 10 марта 2017
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова. Новости Думы г.о. Тольятти
2294
- 28 февраля 2017
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
2276
- 27 февраля 2017
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны. Новости Думы г.о. Тольятти
2581
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
1946
- 22 февраля 2017
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
2948
- 5 июля 2016
Мероприятие состоится 7 июля. Новости Тольятти
15915
- 29 февраля 2016
Мероприятие будет благотворительным. Культура
16328
- 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего... Новости Тольятти
3947
- 28 сентября 2014
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
Главным приоритетом станет производство новой Lada Vesta. Новости компаний
4814
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
По словам очевидцев, жертв нет. Новости Тольятти
18462
- 27 сентября 2014
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них. Происшествия
6076
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября. Новости Тольятти
11563
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль. Новости Тольятти
5595
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя. Новости Тольятти
6493
- 21 сентября 2014
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
Цели сбыта, по его словам, он не преследовал. Криминал
4503
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
26 пожарных справлялись с огнем. Новости Тольятти
18136
- 20 сентября 2014
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей. Новости Тольятти
14830
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
Причина возгорания выясняется. Новости Тольятти
16987
- 14 сентября 2014
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
Причина возгорания - замыкание проводки. Происшествия
4702
- 13 сентября 2014
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
Завтра состоится раздача съемочного реквизита. Новости Тольятти
5475
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог. Новости Тольятти
17177
Видео
14 октября 2019 12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов. Социум
363
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
412
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
909
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
623
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
563
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
879
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1064
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1723
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1196
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1466
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1653
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
1109
Мероприятия