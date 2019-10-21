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Новости /  Новости Тольятти  

Ростехнадзор проведет масштабную проверку соблюдения норм промбезопасности и охраны труда на ТоАЗе

21 октября 2019 12:50
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Наблюдатели не исключают, что причиной проверки ТоАЗа центральным аппаратом Ростехнадзора стала коррупция в местном управлении контрольного ведомства, закрывавшего глаза на нарушения на предприятии.
Как сообщают осведомленные источники, в ближайшее время центральный аппарат Ростехнадзора проведет масштабную проверку соблюдения норм промбезопасности и охраны труда на одном из крупнейших предприятий Самарской области, ПАО «Тольяттиазот». Казалось бы, рядовое событие, ведь опасные производственные объекты проверяются государственными надзорными органами постоянно, если бы не одно «но»: сотрудники местного Средне-Поволжского управления Ростехнадзора не проверяли «Тольяттиазот» примерно шесть лет. Наблюдатели не исключают, что причиной проверки ТоАЗа центральным аппаратом Ростехнадзора стала коррупция в местном управлении контрольного ведомства, закрывавшего глаза на нарушения на предприятии, передает TLTgorod.

Впрочем, обстоятельства отсутствия проверок на ТоАЗе протяжении столь длительного срока еще предстоит выяснить.

Скрывающиеся за рубежом владельцы завода, Владимир и Сергей Махлаи, в июле были вместе с сообщниками заочно приговорены к тюремным срокам за многомиллиардные мошенничества на заводе. Схема по незаконному выводу прибыли и самых ликвидных активов на подставные фирмы работала на ТоАЗе десятилетиями, и денег на ремонт и модернизацию оборудования и систем безопасности у предприятия попросту не было. С самого пуска в 1979 году ТоАЗ не знал обновления и модернизации производственных мощностей. Так некогда самый современный химзавод в СССР стал самым технически отсталым предприятием российской химической отрасли.

Результаты последних на этот момент проверок самарского управления Ростехнадзора были без преувеличения кошмарными: в 2011 году было выявлено свыше 500 грубых нарушений в сфере промышленной безопасности и охраны труда. Полностью изношенными оказались до 80% средств контроля, управления, сигнализации и противоаварийной защиты. На четырех из семи агрегатов аммиака сбросы горючих газов направляются прямо в атмосферу без всякой очистки, а иногда – прямо в помещения цехов. Магистральные газовые трубопроводы выработали срок безопасной эксплуатации, их ревизия и ремонт не проводилась и даже не была запланирована. Никак не контролируются состав и температура химических веществ, участвующих в производственном процессе. Складские помещения, на которых хранятся опасные химикаты, не соответствуют нормам безопасности. И таких грубейших нарушений – сотни. Повторная проверка Ростехнадзора в августе 2012 г. показала, что никаких выводов руководство завода не сделало. Модернизационные программы на огромном заводе - это всегда дорого, долго и сложно, куда проще отделаться мизерным штрафом или дать взятку местным чиновникам из контрольно-надзорных органов, чтобы не беспокоили.

В октябре 2012 г. сотрудники местного управления Ростехнадзора снова посетили ТоАЗ с проверкой. И вновь надзорное ведомство с удивлением обнаружило все те же нарушения. Но самое интересное, что с тех пор проверки попросту прекратились. Что заставило руководство самарского Ростехнадзора пустить столь опасную проблему на самотек? Это вопрос к правоохранительным органам. Глава Средне-Поволжского управления ведомства Михаил Михайлин в июне этого года был отправлен в отставку. Иными словами, ни одной проверки ТоАЗа при Михайлине проведено не было. Формально чиновник ушел на пенсию, но не исключено, что в его отставке сыграло не последнюю роль пренебрежение своими служебными обязанностями. Была ли халатность Михайлина бескорыстной, либо имелась также коррупционная составляющая, должны разобраться компетентные органы.


Фото:   TLTgorod

 
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