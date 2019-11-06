Продолжилось рассмотрение апелляционных жалоб по делу ТоАЗ: Из процесса “выпали” шесть представителей со стороны защиты
6 ноября 2019 15:00
125
Так, адвокат Анисимов, представляющий интересы Беата Рупрехта, оказался на больничном. Защитник Махлая С. В. адвокат Гофштейн отправился на заседание по другому уголовному делу. А на последнем заседании не досчитались представителя Королева Е. А. адвоката Московского, который пропал по неизвестным причинам и не вышел на связь. При этом на больничном по-прежнему находится адвокат Яблоков, который также выступает в интересах Королева.
Представители обвинения уверены: защита продолжает свою тактику затягивания судебного процесса.
«Под любым предлогом адвокаты не являются на заседания. Такое уже было в суде первой инстанции. Это подтверждает, что у защиты нет никакой позиции. Все строится на процессуальных уловках, чтобы затянуть судебное разбирательство», – прокомментировал ситуацию Андрей Ермизин, представитель АО «ОХК «УралХим».
По всей вероятности, у адвокатов подсудимых попросту нет желания участвовать в состязательном судебном процессе, так как надежда на снятие обвинений с Махлаев и их иностранных партнеров становится все более призрачной. В связи с отсутствием аргументов представители защиты постоянно подают ходатайства о переносе заседаний. Только за последнюю неделю суд привлек двух адвокатов за счет государства, чтобы обеспечить защиту Рупрехту и Махлаю-старшему и не откладывать апелляционный процесс.
На данный момент завершена стадия рассмотрения документов по ходатайству сторон. Удастся ли суду перейти на следующей неделе к прениям, пока неизвестно.
Напомним, что представители защиты сами подали несколько апелляционных жалоб в Самарский областной суд для обжалования приговора Комсомольского районного суда г.Тольятти, но рассматривать свои собственные жалобы они не спешат. Всего судебный процесс по уголовному делу по хищениям на «ТоАЗе» длится уже около 2-х лет.
Добавить комментарий
Комментарии
- 21 сентября 2019
.Он начнется с 23 сентября ЖКХ
1425
- 4 сентября 2019
Ребят ждут интересные занятия с квалифицированными педагогами. Социум
426
- 17 апреля 2019
Участники смогли задать свои вопросы о цифровом телевидении. Социум
669
- 23 января 2019
Цель - создание благоприятной среды для развития школьников. Образование
1758
- 23 ноября 2018
Детей учат основам программирования. Образование
1826
- 17 августа 2018
10:15 / Андрей Сажнёв: "При разработке стратегии Тольятти нам надо понять, за что и с кем мы конкурируем"
Модератор экспертной группы "Промышленность и предпринимательство" напомнил, что задача любой стратегии - наиболее эффективным образом обойти конкурентов... Экономика региона
2060
- 6 августа 2018
Достаточно прост принцип работы выхлопной системы. И если потребовался Nюнинг выхлопной системы Volkswagen , то самое время обратиться к профессионалам. Транспорт
1824
- 19 июля 2017
Задержанным оказался 30-летний безработный. Криминал
1816
- 10 марта 2017
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова. Новости Думы г.о. Тольятти
2318
- 28 февраля 2017
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
2293
- 27 февраля 2017
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны. Новости Думы г.о. Тольятти
2603
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
1964
- 22 февраля 2017
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
2962
- 5 июля 2016
Мероприятие состоится 7 июля. Новости Тольятти
15931
- 29 февраля 2016
Мероприятие будет благотворительным. Культура
16342
- 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего... Новости Тольятти
3972
- 28 сентября 2014
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
Главным приоритетом станет производство новой Lada Vesta. Новости компаний
4833
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
По словам очевидцев, жертв нет. Новости Тольятти
18475
- 27 сентября 2014
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них. Происшествия
6097
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября. Новости Тольятти
11583
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль. Новости Тольятти
5619
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя. Новости Тольятти
6514
- 21 сентября 2014
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
Цели сбыта, по его словам, он не преследовал. Криминал
4533
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
26 пожарных справлялись с огнем. Новости Тольятти
18162
- 20 сентября 2014
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей. Новости Тольятти
14846
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
Причина возгорания выясняется. Новости Тольятти
17006
- 14 сентября 2014
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
Причина возгорания - замыкание проводки. Происшествия
4716
- 13 сентября 2014
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
Завтра состоится раздача съемочного реквизита. Новости Тольятти
5500
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог. Новости Тольятти
17196
Видео
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
555
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
378
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
258
28 октября 2019 09:53
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76. В стране
335
22 октября 2019 21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
489
14 октября 2019 12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов. Социум
595
Фоторепортажи
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
337
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1388
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1985
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1357
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1651
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1836
Мероприятия