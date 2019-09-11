Подписаны 8 соглашений с новыми резидентами ТОСЭР "Тольятти"

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Компания ООО «Завод упаковки» с проектом создания производства полипропиленовых мешков.Заявленный объем инвестиций по проекту составляет 27,82 млн. руб., планируется создать 57 рабочих мест.Компания ООО «Ф.Лайт» с проектом создания производства осветительного оборудования.Заявленный объем инвестиций по проекту составляет 25,074 млн. руб., планируется создать 20 рабочих мест.Компания ООО «Техно-Ритм» с проектом создания производства автомобильных компонентов из пластмассы для отечественных и импортных автомобилей.Заявленный объем инвестиций по проекту составляет 29,329 млн. руб., планируется создать 29 рабочих местКомпания ООО «ПМК Логистик» с проектом организации фасовочно-складского комплекса для производства и реализации фасованных овсяных каш.Заявленный объем инвестиций по проекту составляет 163,25 млн. руб., планируется создать 52 рабочих местаКомпания ООО «ПК БЛИСС» с проектом создания производства электротехнического оборудования на основе современных цифровых технологий.Заявленный объем инвестиций по проекту составляет 34,6 млн. руб., планируется создать 59 рабочих местКомпания ООО "Волгапромтехоснастка" с проектом создания центра по производству технологической оснастки.Заявленный объем инвестиций по проекту составляет 24,6 млн. руб., планируется создать 20 рабочих местКомпания ООО "БСГ" с проектом организации производства самодвижущихся широкозахватных дождевальных машин на территории г.о.Тольятти.Заявленный объем инвестиций по проекту составляет 55,2 млн. руб., планируется создать 46 рабочих местКомпания ООО "Агропарк" с проектом строительства и запуска складского комплекса для хранения продовольственных и непродовольственных товаров.Заявленный объем инвестиций по проекту составляет 21,32 млн. руб., планируется создать 20 рабочих мест.Таким образом количество резидентов ТОСЭР "Тольятти" увеличится до 61, суммарный объем инвестиций составит более 38 млрд. руб, количество новых рабочих мест составит более 7,5 тысяч.