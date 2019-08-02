Концессионное соглашение по строительству в ОЭЗ железной дороги будет заключено в сентябре
2 августа 2019 16:29
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На минувшей неделе филиал РЖД – Куйбышевская железная дорога обнародовала свое намерение на сайте главного управления торгов по Самарской области. Компании, которые пожелают принять участие в конкурсе на заключение концессионного соглашения, могут заявить о себе до 11 сентября.
Новая железнодорожная ветка протяженностью почти 14 км не только соединит станцию КбшЖД с особой экономической зоной, но и пройдет непосредственно по инвестиционной площадке.
- Очевидно, что такая инфраструктура откроет новые возможности для локализации и развития здесь предприятий, значительно повысит транзитный потенциал действующих резидентов и инвестиционную привлекательность региона в целом, - подчеркнул генеральный директор ОЭЗ «Тольятти Сергей Андреев.
Перспектива появления в ОЭЗ железнодорожного сообщения стала существенным доводом для принятия решения о строительстве на инвестиционной площадке крупного производственно-логистического сервисного центра автомобильной стали. Соответствующее соглашение между правительством Самарской области и ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» было подписано 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме.
Проект предусматривает создание в ОЭЗ «Тольятти» логистического центра площадью более 30 тыс кв. метров, который единовременно вместит до 150 тыс. тонн металлопродукции. Отсюда автомобильная сталь будет доставляться на все сборочные заводы России. Это создаст синергетический эффект, поскольку в перспективе комбинат планирует выпускать и другие виды продукции.
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