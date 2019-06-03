"АвтоВАЗ" анонсировал начало продаж универсала Lada Granta Cross
3 июня 2019 18:04
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От обычного универсала Granta версия Cross отличается улучшенными характеристиками проходимости. Дорожный просвет автомобиля составляет 198 мм (при снаряженной массе автомобиля), а на кузове смонтирован защитный обвес из прочного пластика. Кроме того, эта модель получила шины увеличенной размерности (195/55R15) с легкосплавными дисками оригинального дизайна.
"Lada Granta Cross - автомобиль, ориентированный на активный образ жизни и туризм, поэтому для него специально создано 6 оригинальных комплектаций с богатым набором оборудования. Так, в стартовой версии Lada Granta Cross оснащается климатической системой, которая автоматически поддерживает комфортную атмосферу в салоне. Кроме того, во всех Lada Granta Cross присутствует полный пакет шумоизоляции, включая мягкие подкрылки в арках колес из специального материала, который не впитывает влагу и эффективно гасит ''пескоструй'' и удары гравия", – говорится в сообщении "АвтоВАЗа".
Стоимость базовой версии автомобиля составит 555 тыс. рублей. В этой модификации Lada Granta Cross оснащается 1,6-литровым двигателем мощностью 87 лошадиных сил и механической коробкой передач. Помимо климатической системы, в состав оснащения входит атермальная тонировка стекол, электропривод и обогрев наружных зеркал, подушка безопасности водителя, аудиоподготовка. Стоимость версии Comfort составляет от 578 до 618 тыс. рублей – в этой комплектации доступны 106-сильный двигатель и автоматическая коробка передач. Также автомобиль оснащается передними сидениями с обогревом, аудиосистемой с 4 динамиками, подушкой безопасности переднего пассажира, ремнями безопасности с преднатяжителями и складной ключ зажигания с пультом управления центральным замком и штатной сигнализацией.
Наконец, Lada Granta Cross в комплектации Luxe можно будет приобрести по цене от 619 тыс. рублей. В список стандартного оборудования этой версии входят противотуманные фары, обогрев ветрового стекла, круиз-контроль с функцией ограничителя скорости, парктроник, датчики дождя и света, а также задние электростеклоподъемники.
Фото: сайт "АвтоВАЗа"
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