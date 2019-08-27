В Тольятти вновь работает передвижная эколаборатория
27 августа 2019 09:49
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С 26 августа по 6 сентября на улицах Тольятти будет работать передвижная экологическая лаборатория с целью объективного мониторинга состояния атмосферного воздуха. Специализированный автомобиль предоставлен одним из предприятий СИБУРа из г.Воронежа по просьбе администрации городского округа Тольятти. Ежедневно по согласованию с администрацией, лаборатория будет выезжать на точки отбора проб на границе санитарно-защитных зон предприятий и в жилых кварталах города.
В рамках мониторинга на каждой точке будет замеряться 13 веществ, в том числе, характерных для предприятий химической промышленности. Это диоксид
азота, оксид азота, оксид углерода, аммиак, сероводород, стирол, толуол, циклогексан, бутадиен-1,3, метанол, метан, формальдегид, бензол.
Информация о результатах обследования будет публиковаться ежедневно в группе «СИБУР Тольятти» https://vk.com/siburtlt. Точки для замеров определяются
администрацией города, исходя из анализа жалоб жителей, в том числе, по рекомендациям активистов общественных экологических движений.
В первый день, 26 августа, мобильная эколаборатория работала на границе санитарно-защитной зоны на улице Победы в Центральном районе и на двух
точках – улице Гидротехническая,22 и улице Никонова,66 в микрорайоне Шлюзовой. Превышений ни по одному из замеряемых веществ выявлено не было.
Фото: pixabay.com
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