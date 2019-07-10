В Тольятти снесли кафе, на которое жаловались жители ближайших домов

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В отделе судебных приставов Центрального района г. Тольятти было возбуждено исполнительное производство об обязании одной из фирм освободить земельный участок площадью 144 кв.м. на улице Лесной и привести его в состояние, пригодное для дальнейшего использования. Должник о возбуждении исполнительного производства был уведомлен, но снести незаконное кафе не торопился.Работниками Службы было вынесено постановление о запрете на внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, с целью избежания перерегистрации данной фирмы. Также должник был предупрежден о грозящей ему уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за неисполнение решения суда.Только после применения мер принудительного исполнения снос кафе был произведен. Земельный участок площадью 144 кв.м. приведен в состояние, пригодное для дальнейшего использования.