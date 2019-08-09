В Тольятти открывается фестиваль «Классика OPEN FEST»
9 августа 2019 13:53
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Сегодня, 9 августа, в Тольятти открывается международный фестиваль искусств «Классика OPEN FEST», который будет идти больше двух недель. О насыщенной программе фестиваля TLTgorod кратко рассказала руководитель департамента культуры Тольятти Наталья Тонковидова.
Сегодня в 19:00 фестиваль откроется концертом в Тольяттинской филармонии (ул. Победы, 42), где солисты и участники Молодежного симфонического оркестра (МСО) Поволжья исполнят музыку западно-европейских и русских композиторов. Вход свободный и по пригласительным билетам.
На площадке филармонии концерты состоятся 16 августа (гала-концерт Юношеского симфонического оркестра), 19 августа (выступления дирижеров-стажеров Ивана Великанова, Анатолия Левина с Симфоническим оркестром Тольяттинской филармонии) и 21 августа (гала-концерт Юношеского состава и МСО Поволжья). Все эти дни в филармонии будут звучать произведения русской и зарубежной классики.
Другие площадки фестиваля в нашем городе: Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина (б-р Ленина, 7, концерт оркестровых инструментов соло и в ансамблях участников МСО Поволжья - 13 августа, начало в 19:00); «ДК Тольяттиазот» (ул. Коммунистическая, 12, концерт юношеского и камерного состава МСО Поволжья - 15 августа, начало в 19:00); атриум Поволжского Православного института им. Святителя Алексия (ул. Юбилейная, 4А, программа старинной музыки с участием камерного состава МСО - 19 августа, начало в 19:00).
Кроме того, фестиваль будет проходить на территории Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря в с. Винновка, Ставропольского района (OPEN-AIR с участием Ивана Великанова и МСО - 17 августа, начало в 14:00); в Ульяновской государственной филармонии (зал Ленинского мемориала, 22 августа, начало в 19:00), на Красной площади в г. Чебоксары (Чувашия), посвящение 550-летию города - 24 августа), в Троицком женском монастыре с. Ташла (25 августа).
В рамках фестиваля, с 17 по 19 августа также запланирована Первая Всероссийская конференция молодежных симфонических оркестров, которая состоится в Тольятти, пишет TLTgorod.
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