ГЖИ Самарской области провела семинар по корректировке платы за отопление в 2019 году в Тольятти
26 июля 2019 13:23
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25 июля в г. Тольятти Государственная жилищная инспекция Самарской области провела очередной семинар-совещание на тему «Корректировка платы за отопление в 2019 году, переход на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, перерасчет платы за ЖКХ при плохом качестве услуг».
В семинаре приняли участие представители управляющих и ресурсоснабжающих организаций, органов местного самоуправления, общественных объединений и представителей собственников жилья.
С докладами от ГЖИ СО выступили руководитель ГЖИ СО Виктория Каткова, руководитель управления надзора за созданием и деятельностью организаций в сфере ЖКХ Галина Макарова, руководитель управления надзора за договорными отношениями Вячеслав Тихонов, руководитель отдела продаж энергии физическим лицам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Ирина Свиридович.
Активно обсуждались такие темы, как работа ГЖИ в качестве надзорного органа по обращениям граждан, связанным с корректировкой начислений платы за ЖКХ, особенности определения размера платы за коммунальные услуги, законодательные формы оснований перехода на прямые договоры с РСО, порядок расчетов и другие вопросы.
В частности, рассматривался вопрос, почему плата за отопление производится каждый месяц даже тогда, когда отопление физически отключено. Галина Макарова разъяснила: «В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов оплата коммунальной услуги по отоплению может осуществляться одним из двух способов — либо в течение отопительного периода, либо равномерно в течение календарного года. При первом способе потребители оплачивают отопление только в зимний период, при втором — зимние платежи равными частями оплачиваются потребителями каждый месяц в течение года. На территории Самарской области действует способ оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение календарного года, однако собственникам дано право при наличии коллективного прибора учета принять решение на общем собрании об оплате только в отопительный период по показаниям ОДПУ».
Особый акцент был сделан на актуальных вопросах, которые возникают при корректировках платы за ЖКХ: как производится начисление платы за отопление, что означает фраза «годовая корректировка платы за отопление». Были даны подробные разъяснения принципов расчета корректировок.
Например, были даны комментарии на тему того, как рассчитывается размер корректировки за 2018 г. в конкретной квартире в многоквартирном доме, оборудованном ОДПУ (общедомовым прибором учета тепловой энергии). Размер такой корректировки рассчитывается как разница платы за коммунальную услугу по отоплению, потребленную за прошедший год в отдельном жилом или нежилом помещении, определенную, исходя из показаний ОДПУ тепловой энергии за 2018 год, и платы за коммунальную услугу по отоплению, которая была начислена за тот же 2018 год в том же помещении, исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии за предыдущий (2017) год.
Ответы на часто задаваемые вопросы по корректировке платы за отопление опубликованы на сайте ГЖИ СО: http://www.gzhi-samara.ru/index.php?r=news/view&id=716.
В дальнейшем подобные семинары-совещания будут проводиться регулярно в различных муниципальных образованиях региона, чтобы проинформировать как можно большее количество заинтересованных лиц.
Фото: pixabay.com
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