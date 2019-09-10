Модернизировать «Жигулёвские стройматериалы» в срок не успели, и запустили по-старому

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«Жигулёвские стройматериалы» остановили производство ещё в 2015 году. В холдинге «Евроцемент груп», который владеет заводом, поначалу заявляли, что это связано с идущей модернизацией. Чтобы прекратить постоянные конфликты с общественностью, обеспокоенной влиянием предприятия на экологию нацпарка «Самарская лука», «ЖСМ» хотели перевести на безопасный «сухой» метод производства цемента. Потом владельцы признали, что завод простаивает.В январе 2019 года Алла Полозова, занимавшая тогда пост генерального директора «ЖСМ», сообщила о скором завершении модернизации. Но теперь речь уже не шла о переходе к другому способу производства. К весне на заводе планировали запустить выпуск белого цемента для отделочно-фасадных работ. Оборудование должна была поставить турецкая компания DAL Teknik Makina Ticaret ve Sanayi A.S.Хотя «ЖСМ» снова запустил производство, как стало известно «СО», предприятие так и не выпустило на рынок обещанный продукт. Как сообщили в пресс-службе холдинга «Евроцемент груп», на заводе ждут последних поставок оборудования от турецких партнёров. Параллельно ведётся монтаж уже полученных агрегатов, в том числе — установка новых промышленных фильтров.