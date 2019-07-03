Заключены контракты на модернизацию и оснащение культучреждений СО новым оборудованием в рамках нацпроекта «Культура»

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С 2019 года в Самарской области начата реализация трех федеральных проектов: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура», входящих в нацпроект «Культура».В основные задачи входит создание и модернизация объектов культуры, широкая поддержка творческих инициатив граждан и организаций, культурно-просветительских и творческих проектов, внедрение информационных технологий.«Самарской области – региону с мощными культурными традициями – нужно по максимуму воспользоваться возможностями этого национального проекта», — подчеркнул губернатор Самарской областив Послании депутатам Самарской губернской думы и жителям региона.Одним из мероприятий в рамках реализации нацпроекта является приобретение многофункциональных передвижных культурных центров – автоклубов, которые оснащены звуковым, световым и видеооборудованием с автономным источником электроэнергии. Это позволит проводить культурно-массовые акции на любой доступной для проезда территории, что особенно актуально для тех мест, где нет стационарных учреждений культуры.До конца ноября такие автоклубы поступят в Алексеевский, Волжский, Похвистневский, Сызранский и Сергиевский муниципальные районы – по одному в район. Уже заключены контракты на их покупку.Другим важным направлением работы в рамках нацпроекта является оснащение учреждений культуры виртуальными концертными залами – специальным оборудованием, позволяющим вести онлайн-трансляции интересных концертов и мероприятий. Запланирована установка таких залов на базе Тольяттинской филармонии, малого зала Сызранского драматического театра им. А.Толстого, Детской школы искусств «Гармония» в Чапаевске, ДК «Россия» в Отрадном. На данный момент соглашения на приобретение и установку оборудования заключены, средства перечислены муниципалитетам.Дополнительно в 2019 году за счет областного бюджета на базе учреждений культуры в городских округах Похвистнево и Жигулевск будет организовано еще два виртуальных концертных зала.Также уже заключены соглашения об организации 9 библиотек по модельному стандарту, то есть таких учреждений, которые будут совмещать в себе функции библиотеки и культурно-образовательного центра. Такие библиотеки появятся в Самаре, Тольятти, Октябрьске, Сызрани, Приволжском и Сергиевском районе.В августе в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России по нацпроекту «Культура» в Самарскую область будут доставлены 55 пианино отечественного производства, которые направят в детские школы искусств.В 2019 году 4 муниципальных образования Самарской области получат финансирование от Фонда кино на оснащение оборудованием кинозалов. Это Клявлинский, Сергиевский, Нефтегорский муниципальные районы и городской округ Жигулевск.2 государственных учреждения культуры — Самарский академический театр оперы и балета и Самарская государственная филармония — будут оснащены музыкальными инструментами и оборудованием, передает пресс-служба облправительства.