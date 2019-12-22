В концертно-театральном комплексе "Дирижабль" проходит заключительный гала-концерт регионального проекта "Культурное сердце России"

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Впервые он стартовал в этом году по инициативе молодёжи и поддержке губернатора Дмитрия Азарова.Проект дал жителям СО возможность самим формировать культурную программу в городах и сёлах.Важно и то, что благодаря проекту молодые артисты региона смогли заявить о себе широкой публике, выступать на больших сценах и принять участие в ключевых событиях.Фестивали, перфомансы, open-air, танцевальные баттлы, литературные чтения, карнавалы, мастер-классы - сотни мероприятий прошли в течение лета и осени в Самаре и по всей Самарской области. Участниками стали более 23 тысяч талантов, лучшие выступают сегодня на гала-концерте."Для меня важно и дорого, что этот проект "Культурное сердце России" был инициирован молодыми, талантливыми, энергичными ребятами, и такой резонанс и поддержку он получил среди жителей нашего региона. Я очень рад тому, что люди отозвались. Мы провели анкетирование и спросили людей - для того, чтобы вовлечь их в орбиту культурной жизни региона. И эту работу мы организовали во всех муниципальных образованиях СО. Замечательные праздники прошли и в сельской местности, и в городах, и в столице нашего региона", - отметил Дмитрий Азаров.Губернатор поблагодарил волонтёров, собиравших мнения граждан, зрителей и артистов."Фестиваль открыл новые имена в разных жанрах - это не только молодые певцы, танцоры, актёры, но и люди старшего поколения, которые впервые выступили перед большой аудиторией. ", - подчеркнул глава региона."Я очень рад, что все получилось и проект позволил вовлечь людей в орбиту культурной жизни области. Мы сделали праздник таким, каким его хотели видеть люди. Я рад тому, что артистам, в том числе начинающим, мы дали возможность открыться, самореализоваться", - подчеркнул глава региона.Глава региона предложил продолжить проект "Культурное сердце России" уже в следующем году, это активно поддержали зрители и артисты гала-концерта.Дмитрий Азаров также призвал наполнять культурными событиями благоустраиваемые общественные пространства."Мы заново открываем общественные пространства наших городов и сёл. Они должны жить и служить людям, - не только для отдыха, но и для проведения различного плана культурных событий, - отметил губернатор. - Мы обязаны подумать, чтобы у каждого пространства был свой культурный код,"фишка", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.