Я нашел ошибку
Главные новости: 
Аналитики из Veigo составили топ самых популярных автомобильных брендов по странам на основе поисковых запросов Google.
Какие самые популярные марки авто в мире
На сцене выступили лучшие творческие коллективы.
В «Дирижабле» прошел гала-концерт «Культурное сердце России-2019»
Жителям Самары российский Дед Мороз пожелал не переставать мечтать, ценить и оберегать свой дом и близких людей.
Дед Мороз из Великого Устюга дал официальный старт новогодним праздникам в Самаре
Он поблагодарил коллектив одной из старейших электростанций города за профессионализм и активную жизненную и общественную позицию.
Депутат Госдумы РФ Игорь Станкевич поздравил коллектив Безымянской ТЭЦ с Днем энергетика
Лавров пообещал ответ на санкции США против "Северного потока — 2"
Проект дал жителям СО возможность самим формировать культурную программу в городах и сёлах.
В концертно-театральном комплексе "Дирижабль" проходит заключительный гала-концерт регионального проекта "Культурное сердце России"
Тысячи пациентов искренне благодарны Бокерии не только за высококвалифицированную медицинскую помощь, но и за внимательное отношение и душевное тепло.
Путин поздравил главного кардиохирурга России Лео Бокерию с 80-летием
С 25 декабря по 13 января в актовом зале Самарского института культуры
В Самаре состоятся концерты Фестиваля хоровой музыки «Рождественские вечера в Консерватории»
сегодня  Воскресенье,22 декабря, 21:35
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/12:
USD 62.41
-0.12
EUR 69.38
-0.21
Новости /  Общество /  Культура  

В концертно-театральном комплексе "Дирижабль" проходит заключительный гала-концерт регионального проекта "Культурное сердце России"

22 декабря 2019 16:58
133
Проект дал жителям СО возможность самим формировать культурную программу в городах и сёлах.
Сейчас в Молодёжном концертно-театральном комплексе "Дирижабль" Самарского института культуры проходит заключительный гала-концерт регионального проекта "Культурноетсердце России".

Впервые он стартовал в этом году по инициативе молодёжи и поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

Проект дал жителям СО возможность самим формировать культурную программу в городах и сёлах.

Важно и то, что благодаря проекту молодые артисты региона смогли заявить о себе широкой публике, выступать на больших сценах и принять участие в ключевых событиях.

Фестивали, перфомансы, open-air, танцевальные баттлы, литературные чтения, карнавалы, мастер-классы - сотни мероприятий прошли в течение лета и осени в Самаре и по всей Самарской области. Участниками стали более 23 тысяч талантов, лучшие выступают сегодня на гала-концерте.

"Для меня важно и дорого, что этот проект "Культурное сердце России" был инициирован молодыми, талантливыми, энергичными ребятами, и такой резонанс и поддержку он получил среди жителей нашего региона. Я очень рад тому, что люди отозвались. Мы провели анкетирование и спросили людей - для того, чтобы вовлечь их в орбиту культурной жизни региона. И эту работу мы организовали во всех муниципальных образованиях СО. Замечательные праздники прошли и в сельской местности, и в городах, и в столице нашего региона", - отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор поблагодарил волонтёров, собиравших мнения граждан, зрителей и артистов.

"Фестиваль открыл новые имена в разных жанрах - это не только молодые певцы, танцоры, актёры, но и люди старшего поколения, которые впервые выступили перед большой аудиторией. ", - подчеркнул глава региона.

"Я очень рад, что все получилось и проект позволил вовлечь людей в орбиту культурной жизни области. Мы сделали праздник таким, каким его хотели видеть люди. Я рад тому, что артистам, в том числе начинающим,  мы дали возможность открыться, самореализоваться", - подчеркнул глава региона.

Глава региона предложил продолжить проект "Культурное сердце России" уже в следующем году, это активно поддержали зрители и артисты гала-концерта. 

Дмитрий Азаров также призвал наполнять культурными событиями благоустраиваемые общественные пространства. 



"Мы заново открываем общественные пространства наших городов и сёл. Они должны жить и служить людям, - не только для отдыха, но и для проведения различного плана культурных событий, - отметил губернатор. - Мы обязаны подумать, чтобы у каждого пространства был свой культурный код,"фишка", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.



Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Социум
22 декабря 2019  19:51
Аналитики из Veigo составили топ самых популярных автомобильных брендов по странам на основе поисковых запросов Google.
Какие самые популярные марки авто в мире
Аналитики из Veigo составили топ самых популярных автомобильных брендов по странам на основе поисковых запросов Google.  Социум
99
22 декабря 2019  19:41
Жителям Самары российский Дед Мороз пожелал не переставать мечтать, ценить и оберегать свой дом и близких людей.
Дед Мороз из Великого Устюга дал официальный старт новогодним праздникам в Самаре
Жителямм Самары российский Дед Мороз пожелал не переставать мечтать, ценить и оберегать свой дом и близких людей.   Социум
104
22 декабря 2019  15:28
Тысячи пациентов искренне благодарны Бокерии не только за высококвалифицированную медицинскую помощь, но и за внимательное отношение и душевное тепло.
Путин поздравил главного кардиохирурга России Лео Бокерию с 80-летием
Тысячи пациентов искренне благодарны Бокерии не только за высококвалифицированную медицинскую помощь, но и за внимательное отношение и душевное тепло.  Социум
159
Весь список

Здравоохранение
22 декабря 2019  12:17
Ученые рассказали о вреде чрезмерного употребления воды
Ученые рассказали о вреде чрезмерного употребления воды
В среднем человек нуждается в 2,5 литрах воды в сутки. Здравоохранение
184
21 декабря 2019  18:35
Открытый в Самаре центр стал первым в регионе, а всего до 2024 года их будет открыто 12.
В Самаре начал работу новый центр амбулаторной онкологической помощи
Открытый в Самаре центр стал первым в регионе, а всего до 2024 года их будет открыто 12.  Здравоохранение
555
20 декабря 2019  19:31
Подписано трехстороннее соглашение между СамГМУ, Национальным институтом качества Росздравнадзора и министерством здравоохранения Самарской области.
В Самарской области стартует проект по внедрению системы управления качеством медицинских организаций
Подписано трехстороннее соглашение между СамГМУ, Национальным институтом качества Росздравнадзора и министерством здравоохранения Самарской области.  Здравоохранение
532
Весь список
Новости медицины
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
220
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14985
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14833
Весь список
Туризм
20 декабря 2019  13:22
В Самаре открыли крупнейший океанариум в Поволжье с редкими рыбами и экзотическими животными
В Самаре открыли крупнейший океанариум в Поволжье с редкими рыбами и экзотическими животными
Он расположился в ТРК «Московский». Туризм
690
20 декабря 2019  12:20
Речные круизы – особенности
Речные круизы – особенности
 Каждый человек, собираясь в отпуск, хочет провести его интересно и увлекательно. И речные круизы предпочитают многие. Это невероятное ощущения/, яркие и... Туризм
52
18 декабря 2019  18:02
Традиционно на мероприятии будут озвучены итоги 2019 года и озвучены планы на будущий год.
В Самаре вручат премии «Звезда Гостеприимства Самарской области» в сфере туризма
Традиционно на мероприятии будут озвучены итоги 2019 года и озвучены планы на будущий год.   Туризм
326
Весь список
Образование
20 декабря 2019  17:53
Несмотря на то, что вуз разменял первую сотню, он по-прежнему остается востребованным и находится «на гребне инновационной волны».
Самарский аграрный университет отметил вековой юбилей
Несмотря на то, что вуз разменял первую сотню, он по-прежнему остается востребованным и находится «на гребне инновационной волны».   Образование
516
19 декабря 2019  14:33
Из-за нового федерального закона, дающего братьям и сестрам преимущество при зачислении в первый класс школ, где уже учатся старшие дети той же семьи.
Братья и сестры «помешали» начать запись детей в первые классы в привычные сроки
Из-за нового федерального закона, дающего братьям и сестрам преимущество при зачислении в первый класс школ, где уже учатся старшие дети той же семьи.   Образование
367
19 декабря 2019  12:21
Министерство культуры РФ еще не приняло решение о продление полномочий ректора Самарского института культуры
Министерство культуры РФ еще не приняло решение о продление полномочий ректора Самарского института культуры
В начале 2020 года Эллеонора Куруленко должна покинуть пост ректора. Образование
299
Весь список

Культура
22 декабря 2019  19:46
На сцене выступили лучшие творческие коллективы.
В «Дирижабле» прошел гала-концерт «Культурное сердце России-2019»
На сцене выступили лучшие творческие коллективы.   Культура
106
22 декабря 2019  16:58
Проект дал жителям СО возможность самим формировать культурную программу в городах и сёлах.
В концертно-театральном комплексе "Дирижабль" проходит заключительный гала-концерт регионального проекта "Культурное сердце России"
Проект дал жителям СО возможность самим формировать культурную программу в городах и сёлах. Культура
132
22 декабря 2019  14:55
С 25 декабря по 13 января в актовом зале Самарского института культуры
В Самаре состоятся концерты Фестиваля хоровой музыки «Рождественские вечера в Консерватории»
С 25 декабря по 13 января в актовом зале Самарского института культуры.  Культура
138
Весь список
Мир домашних животных
19 ноября 2019  20:22
Значение ювелирных украшений с животными
 В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу.  Мир домашних животных
178
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15554
Весь список
Мода
16 декабря 2019  08:46
Обручальные кольца 2020: тенденции свадебной моды
Молодожены все реже приходят в ювелирные магазины за гладкими золотыми ободками, и все чаще предпочитают изготовление колец на заказ.  Мода
79
28 ноября 2019  22:12
Услуги по индивидуальному пошиву одежды
 Сегодня в продаже имеется огромное количество вещей, но даже на фоне этого услуги ателье не утрачивают своей актуальности.  Мода
118
22 ноября 2019  19:01
Трикотаж – виды и особенности
 Трикотаж – это вязанная ткань, которая изготавливается из одного либо нескольких видов нитей. Есть несколько видов трикотажной ткани, они отличаются по... Мода
265
Весь список

Видео
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
380
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
534
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
366
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
1085
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
768
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
704
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
418
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
643
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
747
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1022
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2158
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2666
Весь список

Мероприятия
Дед Мороз из Великого Устюга дал официальный старт новогодним праздникам в Самаре
В концертно-театральном комплексе "Дирижабль" проходит заключительный гала-концерт регионального проекта "Культурное сердце России"
В Самаре состоятся концерты Фестиваля хоровой музыки «Рождественские вечера в Консерватории»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные