В галерее «Новое пространство» открылась выставка изобразительного искусства «Во благо земли Самарской»

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В субботу,я, в честь Дня города в Самаре для жителей и гостей областной столицы организована насыщенная культурная программа, включающая концерты, выставки, квесты и многое другое. В преддверии праздника в галерее «Новое пространство», где представлены работы участников одноименного конкурса по изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Авторы работ — студенты вузов и ссузов Самарской области. Конкурс проводится по инициативе педагогического сообщества, при поддержке губернатора Самарской области, депутата Государственной Думы, Государственной Третьяковской галереи, Российской академии художеств, а также федерального партийного проекта «Историческая память».Работы участников представлены в трёх номинациях: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. Перед юными художниками была поставлена сложная задача – проявить свой талант, раскрывая уникальность родного края, его традиции, историю и современность, воссоздать образы выдающихся земляков. Помогла в этом участникам конкурса образовательная сессия, включающая мастер-классы и творческие встречи с мэтрами изобразительного искусства, лекции по краеведению и истории региона. В итоге на суд жюри были представлены 472 конкурсные работы. К очному туру допущены 102 участника, чьи произведения и представлены в галерее «Новое пространство» с 7 по 21 сентября. Именно из их числа сегодня были выбраны 15 победителей, по 5 в каждой номинации.Поздравляя участников и победителей конкурса, Дмитрий Азаров отметил: «Все очень скоротечно: конкурс, казалось бы, только-только стартовал, а уже сегодня, в начале сентября, мы подводим его итоги. На мой взгляд, очень символично, что мы подводим итоги конкурса накануне Дня города. Очень рад тому, что этот творческий, художественный конкурс «Во благо земли Самарской» нашёл такой отклик среди творческой интеллигенции, но что ещё важнее — среди юных дарований, студентов,которые откликнулись на эту идею. У нас точно не случилось, как говорят, «первого блина комом», это не про наш конкурс».Авторы лучших работ провели для Главы региона экскурсию по галерее и рассказали, что вдохновило их на создание живописных полотен, объектов декоративно-прикладного искусства. Например, студент СГСПУвдохновлялся темой Самары как центра ракетостроения. А студент СГИКизобразил уединенный зимний пейзаж, проникнутый любовью к волжской природе.Дмитрий Азаров пожелал ребятам успехов в творчестве и предложил проводить конкурс на регулярной основе. Кроме того, экспозицию сделают выставку передвижной, чтобы жители даже самых отдалённых уголков губернии смогли насладиться произведениями юных живописцев, передает пресс-служба облправительства.