В Тольятти состоится фестиваль музыки и искусств «Тремоло» для детей и взрослых

109

30 июня в 15.00 фестиваль «Тремоло детям» начнется с самой что ни на есть торжественной ноты — с награждения лауреатов V открытого областного конкурса рисунков «Музыка на бумаге». Этот конкурс проводился с апреля по июнь, и все желающие могли принять в нем участие. Формат работ, техника исполнения и материалы — каждый художник выбирал сам. Общей была лишь тема — музыка. Из трехсот работ профессиональное жюри, состоявшее из педагогов разных художественных школ, выбрало 19 победителей. Лучшие работы теперь превратятся в серию фирменных открыток «Тремоло» и разлетятся по всему свету. Конечно, авторы рисунков-победителей получат их в подарок, вместе с ценными призами и аплодисментами публики. Лауреатам I степени также вручат билеты на вечернюю программу «Тремоло».В 15.30 откроется мастер-класс по изобразительному искусству «Музыка в коллаже». Участвовать в нем смогут и дети, и родители. Ведущими мастер-класса станут креативный директор «Тремоло» Елена Стрельникова и декоратор фестиваля Нина Лебедева. Это удивительные художники, которые превращают в арт-объекты буквально все, к чему прикасаются. Лист бумаги, холст, ткань, бетон, дерево, металл – Елена и Нина умеют «воодушевлять» любые фактуры, доверяют им образы и дарят жизнь. В этот раз участники мастер-класса вместе с Еленой и Ниной будут создавать фантазийные коллажи из бумаги на тему искусства. Все материалы предоставят организаторы. Участникам останется лишь прийти и довериться своей фантазии.«Такие события, как «Тремоло детям», украшают наш город. Это еще один повод заняться творчеством вместе со своими детьми, внуками. И мы постараемся сделать это занятие интересным. Наш мастер-класс — это творческий эксперимент, попытка почувствовать себя современным художником, мозаистом, попытка выразить себя через искусство. Мы уверены, что творчество живет в каждом. Надо просто прийти и попробовать найти его в себе, — рассказала Елена Стрельникова. — “Тремоло детям” проводится уже второй год. И, по нашим планам, он и дальше будет проходить ежегодно. Мы рассчитываем, что “Тремоло детям” станет хорошей традицией для Тольятти и прекрасным дополнением к основной (вечерней) программе “Тремоло”.Основная (вечерняя) программа фестиваля музыки и искусств «Тремоло» состоится 1 и 2 июля в 20.00 там же, на летней террасе ресторана «Амбар».1 июля зрители «Тремоло» насладятся классической музыкой в исполнении Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский» под управлением художественного руководителя фестиваля «Тремоло», маэстро Фабио Мастранджело (Санкт-Петербург) и академическим вокалом лауреатов конкурса «Великая опера. Голоса будущего» (Санкт-Петербург).2 июля зрителей ждёт концерт «Будь моей любовью». Лирическая классика в исполнении молодых музыкантов и знаменитые на весь мир голоса: Симфонический оркестр Уральской государственной консерватории (Екатеринбург) и солисты Московского театра «Новая опера им. Е.В. Колобова» (Москва). Дирижер – Андрей Колясников (Екатеринбург).Вход на вечернюю программу «Тремоло» осуществляется строго по билетам, передает пресс-служба облправительства.Фото: пресс-служба облправительства