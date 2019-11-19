В Тольятти открылся виртуальный концертный зал

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В Самарском регионе реализация нацпроекта проходит под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова, который является председателем рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Культура».Возможность приобрести звуковое и световое оборудование на общую сумму в 5,6 млн. рублей крупнейшая концертная организация Автограда получила, выиграв в марте 2019 года объявленный Министерством культуры РФ конкурс.На выделенные средства было приобретено и смонтировано современное оборудование – большой экран размером 5х9 м, профессиональные акустические системы, светодиодный проектор с ресурсом в 20 000 часов, мощный компьютер, позволяющий принимать в прямом эфире и транслировать видеосигнал из центральных концертных залов страны. Приобретенное оборудование также существенно улучшит качество других филармонических концертов.«Хочу подчеркнуть, что мы имеем право использовать это оборудование и в обычной деятельности филармонии — акустические системы, прежде всего. Я, например, могу сказать, что звуковая дифференциация стала тоньше при воспроизведении звука, при озвучивании концертов тольяттинской филармонии. Поэтому для публики здесь сразу два больших плюса», — рассказала директор Тольяттинской филармонии Лидия Семенова.В партере большого зала филармонии выделены максимально приспособленные для просмотров 177 мест. В течение первого сезона проекта трансляции концертов Московской филармонии будут вестись бесплатно, с приоритетным выделением мест для социально-незащищенных категорий, включая пенсионеров и маломобильных граждан. Расписание работы виртуального концертного зала публикуется на сайте vkz.filarman.ru, где также размещена заявка для коллективных посещений.Тольяттинцев с открытием этого проекта ожидает серия культурно-просветительских музыкальных видеопрограмм, которые по разным причинам не могут быть показаны «вживую». Кроме подключений к интернет-трансляциям, например, из Концертного зала им. П.И. Чайковского в реальном времени (on-line), в рамках проекта ВКЗ планируются также показы редких записей концертов, в том числе для детей и их родителей.«Виртуальный концертный зал, мне кажется, это такое окно в открытый мир музыки, которая сейчас играется на всех мировых площадках. И у нас, у тольяттинцев появляется возможность это увидеть и самое главное услышать в хорошем качестве. Из любопытства я бы посмотрела все! А сам проект я считаю классным, интересным и очень нужным!», — поделилась впечатлениями жительница Тольятти Татьяна Ткаченко.Стоит отметить, что в рамках нацпроекта в регионе начали работу 6 виртуальных концертных зала. Также виртуальный концертный зал функционирует на базе Самарской государственной филармонии, который открылся в 2018 году.Открытием виртуального концертного зала в Тольятти завершается первый год в реализации направления «Цифровая культура» национального проекта «Культура».Работа в данном направлении будет продолжена в 2020 году. Конкурс на соискание межбюджетного трансфера на открытие виртуального концертного зала из федеральных средств от Самарской области выиграла МБУ ДО г.о. Новокуйбышевск «Детская школа искусств «Вдохновение», передает пресс-служба облправительства.