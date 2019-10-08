В Самарской области стартовал VI Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России»

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От имени губернатораучастников приветствовала врио министра культуры«Фестиваль «Рожденные в сердце России» стал составной частью национального проекта «Культура», в рамках которого особое внимание уделяется развитию культуры в малых городах и сельских поселениях. Ценность этого фестиваля заключается в первую очередь в том, что каждый раз, готовясь к новым концертным программам, наши коллеги — муниципальные работники культуры, обращаются к краеведению, к истокам, к людям, которые живут на территориях этих городов. За годы проведения фестиваля творческий потенциал сильно изменился. Значительно выросла сценическая культура наших самодеятельных коллективов, появился другой подход к костюмам….»На торжественной церемонии состоялось награждение победителей конкурса на предоставление грантов в форме субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры на поощрение лучших муниципальных самодеятельных коллективов народного творчества Самарской области. Грантовые сертификаты на 500 000 рублей получили: народный коллектив «Музыкальный центр «Автоклуб» (м.р.Волжский), Народный ансамбль эстрадного танца «Грация» (г.о.Самара), Народный фольклорный ансамбль «Дубравушка» (м.р.Безенчукский).Открылся фестиваль «Рожденные в сердце России» выступлениями коллективов-победителей предыдущего года из муниципальных районов Волжский и Приволжский.Фестиваль продлится до 2 декабря. Участники представят свои концертные программы в Самарской государственной филармонии, Самарском академическом театре оперы и балета, Дворце культуры г. Похвистнево, Драматическом театре имени А.Н. Толстого г. Сызрани, Дворце культуры «Россия» г. Отрадный.В проекте примут участие 37 муниципальных образований Самарской области — более 5000 человек. Тематика концертных программ посвящена Году театра в России, объявленного Президентом России В.В.Путиным.«Если мы не будем знать своей культуры, своего прошлого, у нас и будущее будет призрачное достаточно. Это понимают и сами участники. Они волнительно этого ждут, готовятся, переживают, а мы, как можем, пытаемся поддержать», — поделился, председатель жюри.Оцениваться концертные программы будут по 2 номинациям: «Городские округа» и «Муниципальные районы». За лучшую концертную программу независимо от номинации будет присуждено Гран-При фестиваля. Обладатели Гран-При и призовых мест за концертные программы получат дипломы, плакетки и денежные поощрения. По решению жюри лучших исполнителей концертных номеров отметят дипломами лауреатов.С целью поощрения творческих инициатив участников концертных программ, на основании решения жюри, независимо от номинаций фестиваля, специальными дипломами и ценными призами будут награждены две концертные программы, самый активный юный участник, самый активный возрастной участник.К награждению дипломами, плакетками будут представлены: глава муниципального образования: за вклад в развитие самодеятельного народного творчества на территории Самарской области; руководитель коллектива: за верное служение и преданность традициям народного творчества, передает пресс-служба облправительства.