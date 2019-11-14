В Самарской кирхе состоится органный концерт “И.С. Бах и итальянское барокко”
14 ноября 2019 16:20
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Евангелическо-лютеранская церковь Св. Георга г. Самары (Самарская кирха) приглашает на органный концерт “И.С. Бах и итальянское барокко”. Выступит лауреат международных конкурсов, органист церкви Св. Екатерины г. Санкт-Петербург Андрей Коломийцев.
Самый известный представитель эпохи барокко для современного человека – это Иоганн Себастьян Бах. И это неспроста именно И.С. Бах наиболее полно и ярко отразил все музыкальные достижения и жанры эпохи в своём творчестве. И.С. Бах как исполнитель-органист и как композитор вступал в музыкальные диалоги, делал переложения музыки своих современников, но оставался в рамках немецкого барокко. И.Я. Фробергер – соотечественник И.С. Баха – учился в Италии и отразил в своем творчестве черты и итальянского барокко, которые он перенимал у одного из самых знаковых композиторов органной музыки позднего Ренессанса и раннего барокко – Дж. Фрескобальди. Концерт “И.С. Бах и итальянское барокко” – удивительная возможность сравнить стилевые черты и насладиться немецкой и итальянской барочной органной музыкой, а также услышать произведения забытых итальянских виртуозов – Дж. Моранди и др.
В программе произведения И.С. Баха, Дж. Фрескобальди, И.Я. Фробергера, Дж. Моранди, передает пресс-служба кирхи.
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