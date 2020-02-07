В Самарской филармонии представят поэтический спектакль «Пока в России Пушкин длится…»

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Пусть нас увидят без возни,Без козней, розни и надсады,Тогда и скажется: «ОниИз поздней пушкинской плеяды».Я нас возвысить не хочу.Мы — послушники ясновидца…Пока в России Пушкин длится,Метелям не задуть свечу.Поэзия Давида Самойлова отличается глубиной философского постижения и «высокой простотой» чувств. Тонкая ирония и юмор придают стихам Самойлова особую притягательность, делают их привлекательными для любого возраста. Вся человеческая жизнь – от рождения до самого последнего дня – отразилась в его стихах, которые представит публике народная артистка РФ Светлана Николаевна Крючкова.В 1973 году Светлана Крючкова окончила Школу-Студию при Московском Художественном Академическом театре. В том же году она дебютировала в кино в роли Нелли Ледневой в фильме «Большая перемена», принесшем ей известность.На сегодняшний день Светлана Крючкова снялась более чем в 95 фильмах, в числе которых легендарные «Женитьба» по Гоголю (Агафья Тихоновна), «Не может быть!», «Курьер», «Царская охота» (Екатерина II), «Родня» (Нина), «Утомлённые солнцем» (реж. Н.Михалков), «Старший сын» (Наташа Макарская), «Старые клячи» (реж. Эльдар Рязанов) и другие.Светлана Крючкова много и плодотворно работает не только в театре и кино. Она успешно выступает в филармонических и концертных залах в России и за рубежом с творческими вечерами и различными поэтическими программами, являясь одновременно их составителем и режиссёром, передает пресс-служба минкульта СО.Категория 12+