В Самаре состоятся концерты Фестиваля хоровой музыки «Рождественские вечера в Консерватории»
22 декабря 2019 14:55
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Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Самарской области и объединяет лучшие исполнительские силы. Художественный руководитель фестиваля – заслуженный деятель искусств РФ, профессор Наталья Герасимова.
Программа:
— 25 декабря 2019 г., 18.30: Академический хор «VIVAT» Самарского университета. Руководители: Николай Герасимов, заслуженный деятель искусств РФ Наталья Герасимова. Концертмейстер – Марина Гриценко.
— 27 декабря 2019 г., 18.30: Государственный ансамбль песни и танца «Волжские казаки». Художественный руководитель – заслуженный артист Самарской области Евгений Бухалов.
— 12 января 2020 г., 16.00: Муниципальная хоровая капелла «Аура» имени А.И. Пахомова г. Новокуйбышевск. Руководитель – Татьяна Хачуян. Концертмейстер – Вячеслав Шевердин.
— 13 января 2020 г., 18.30: Народный коллектив Камерный женский хор «Людмила» г. Самара. Руководитель — Екатерина Фокина. Концертмейстер — Марина Абросимова, передает пресс-служба минкульта СО.
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